Transakčná daň ako problém? Každý desiaty podnikateľ zvažuje ukončiť podnikanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Pre mnohých podnikateľov nie je problémom len samotná výška dane, ale aj dodatočná administratívna záťaž, ktorá s ňou prichádza a predstavuje ďalšie náklady na čas a zdroje," vysvetlil Lukáš Adamec zo spoločnosti. Na druhej strane, viac ako tretina podnikateľov uviedla, že v podnikaní zostáva, avšak bude musieť prehodnotiť svoje fungovanie. Ukončiť svoje podnikanie sa nechystá 33,2 % podnikateľských subjektov.

Z hľadiska predpokladaných nákladov na transakčnú daň je medzi živnostníkmi, malými a strednými podnikmi najpočetnejšia 29 % skupina, ktorá ich odhaduje na 200 až 500 eur ročne. Náklady do 1000 eur avizuje 16 % podnikateľov a do 5000 eur celkovo 14,5 %. Spočítané náklady stále nemá 16,5 % podnikateľov. Z prieskumu vyplynulo, že šesť z desiatich podnikateľov bude musieť z dôvodu zavedenia tejto dane v nejakých oblastiach šetriť. Najviac na rozvoj firmy, a to 21,4 % z nich, ďalej na mzdy a odmeny, na ktorých plánuje šetriť 14 %, a na počte zamestnancov, celkovo 12,2 % firiem. Podniky chcú sporiť aj na marketingu, kde to uviedlo 8,4 % spoločností, a sedem percent podnikov aj na zamestnaneckých benefitoch. Zároveň však 70 % podnikateľov ocenilo zníženie nákladov zriadením virtuálneho sídla.

40 % podnikateľov jej účinkom rozumie

Aj keď mnohí podnikatelia vnímajú transakčnú daň negatívne, 40 % z nich jej účinkom rozumie. Vôbec jej nerozumie 15,3 % z opýtaných. Daň z finančných transakcií je súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý bol zavedený už v januári tohto roka. Konsolidáciu vníma vyše 69 % podnikateľov ako zbytočnú a priveľkú záťaž pre firmy. Úplné pochopenie pre ňu vyjadrilo len 4,2 % firiem a živnostníkov.

Prieskum tiež ukázal, že takmer 40 % živnostníkov, malých a stredných podnikov zvažuje zmeny v štruktúre svojho podnikania, a to v reakcii na novú transakčnú daň. Adamec spresnil, že 14,1 % podnikateľov už aktívne hľadá možnosti optimalizácie vrátane zahraničných riešení a ďalších 24,9 % to začína tiež zvažovať. "Toto je znepokojivý signál o vnímaní slovenského podnikateľského prostredia. Aj keď presun podnikania do zahraničia je komplexný proces a nie pre každého firmu je to reálne riešenie, samotný záujem o takéto kroky naznačuje, že mnohí podnikatelia hľadajú cesty, ako zmierniť dosahy novej dane," dodal Adamec.