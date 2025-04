TOTO nie je prvoaprílový žart: Transakčná daň a nový stavebný zákon sú od dnes realitou! Na čo sa pripraviť?

(Zdroj: Getty Images)

Od apríla začína na Slovensku platiť nová daň z finančných transakcií, ktorú budú musieť odvádzať podnikatelia a právnické osoby pri uskutočňovaní platobných operácií. Tento krok je súčasťou konsolidačného balíka vlády, ktorého cieľom je znížiť deficit verejných financií.

Transakčná daň sa vzťahuje iba na podnikateľov

Kľúčové body novej dane: Sadzba: 0,4 % zo sumy finančnej transakcie, s maximálnym limitom 40 eur.

0,4 % zo sumy finančnej transakcie, s maximálnym limitom 40 eur. Výbery v hotovosti: Zdanené sadzbou 0,8 %.

Zdanené sadzbou 0,8 %. Odhadovaný výnos: Približne 700 miliónov eur ročne (nižší v prvom roku pre neskorý začiatok).

Približne 700 miliónov eur ročne (nižší v prvom roku pre neskorý začiatok). Povinný podnikateľský účet: Každý podnikateľ musí mať účet určený na transakcie spojené s podnikaním.

Výnimky oslobodené od transakčnej dane

Finančnou transakciou je podľa zákona platobná služba poskytovaná poskytovateľom platobných služieb, na základe príkazu alebo súhlasu daňovníka. Transakčným účtom je platobný účet daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo organizačnou zložkou zahraničnej osoby, ako aj účet fyzickej osoby, na ktorom vykonáva finančné transakcie súvisiace s podnikaním. Po novom je takýto účet pre podnikateľa povinný.

Predmetom dane nie sú všetky transakcie, ktoré tieto osoby vykonávajú. Nie je ním napríklad platba, ktorá súvisí s platením daní, odvodov a príspevkov do štátneho rozpočtu, odvodov do Sociálnej poisťovne a na zdravotné poistenie. Predmetom dane nie je ani transakcia vykonaná v rámci poštového platobného styku poskytovaného Slovenskou poštou, či platba vykonaná medzi účtami daňovníka vedenými u toho istého poskytovateľa.

Novela zákona priniesla ďalšie výnimky na platenia dane z finančných transakcií. Budú od nej oslobodené aj právnické osoby neziskového sektora zriadené ako verejno-prospešné organizácie, ktoré napĺňajú účel ustanovený v zákone o dani z príjmov. Patrí k nim napríklad občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, záujmové združenie právnických osôb, subjekt výskumu a vývoja, organizácia s medzinárodným prvkom a Slovenský červený kríž. Tiež krajská a oblastná organizácia cestovného ruchu alebo turistické informačné centrum.

Medzi výnimky patria: Platby súvisiace s daňami, odvodmi a štátnymi príspevkami.

Transakcie Slovenskej pošty.

Platby medzi účtami toho istého daňovníka u rovnakého poskytovateľa.

Neziskové organizácie a verejnoprospešné inštitúcie (napr. občianske združenia, nadácie, cirkevné organizácie).

Operácie Národnej banky Slovenska (NBS) súvisiace s menovou politikou.

Platby štátnych a verejných inštitúcií v oblasti kultúry, zdravotníctva či životného prostredia.

Nový stavebný zákon: Rýchlejšie povolenia a menej byrokracie

Od 1. apríla vstupuje do platnosti nový stavebný zákon, ktorého hlavným cieľom je zjednodušenie a zrýchlenie stavebného konania. Zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.

Nový stavebný zákon má významne znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť proces povoľovania stavieb. V novej legislatíve z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR sa zavádza nová definícia drobných stavieb a rozširuje sa okruh jednoduchých stavieb. Zavedie sa tiež systém jedného správneho konania a určia sa jednoznačné lehoty na konanie stavebného úradu.

Poslanci schválili nový stavebný zákon, platiť začne od apríla

Drobné stavby ako letné kuchyne, kôlne či garáže alebo prístrešky pre autá so zastavanou plochou do 50 štvorcových metrov (m 2), bazény do 25 m2 či napríklad fotovoltické zariadenia s výkonom do 100 kW po novom nebude treba ohlasovať, pokiaľ nebudú na verejných priestranstvách či do dvoch metrov od susedného pozemku.

V novej stavebnej legislatíve ostáva agenda stavebného úradu na obciach, ktoré však môžu zriaďovať stavebné obvody podobne, ako sú súčasné spoločné obecné úrady. Upravuje sa aj ochrana umeleckých diel v stavbách a na verejných priestranstvách pred poškodením alebo zničením stavebnou činnosťou na základe európskych dohovorov. Zavádza sa aj takzvaná fikcia súhlasu, teda ak obec nevydá záväzne stanovisko v stanovenej lehote, bude sa to považovať za súhlas.

Najdôležitejšie zmeny: Menej administratívy: Zavádza sa systém jedného správneho konania a jasné lehoty pre stavebné úrady.

Zavádza sa systém jedného správneho konania a jasné lehoty pre stavebné úrady. Jednoduchšie povoľovanie: Rodinné domy a malé bytové domy budú schvaľované rýchlejšie.

Rodinné domy a malé bytové domy budú schvaľované rýchlejšie. Drobné stavby bez ohlásenia: Letné kuchyne, kôlne, garáže do 50 m², bazény do 25 m² či fotovoltické zariadenia do 100 kW nebude potrebné ohlasovať (ak nie sú na verejnom priestranstve alebo blízko susedného pozemku).

Letné kuchyne, kôlne, garáže do 50 m², bazény do 25 m² či fotovoltické zariadenia do 100 kW nebude potrebné ohlasovať (ak nie sú na verejnom priestranstve alebo blízko susedného pozemku). Riešenie čiernych stavieb: Prísnejšie pravidlá a možnosť ich dodatočnej legalizácie.

Prísnejšie pravidlá a možnosť ich dodatočnej legalizácie. Ochrana umeleckých diel: Stavebné práce nesmú poškodiť verejné umelecké prvky.

Stavebné práce nesmú poškodiť verejné umelecké prvky. Fikcia súhlasu: Ak obec nevydá stanovisko v lehote, bude sa považovať za schválené.

Obe legislatívne zmeny prinesú výrazné dopady, pričom transakčná daň zaťaží podnikateľské prostredie, zatiaľ čo stavebný zákon by mal zefektívniť výstavbu. Očakáva sa, že ich dopady sa prejavia už v najbližších mesiacoch.