Zrušenie transakčnej dane by znamenalo výpadok asi 700 mil. eur

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zrušenie dane z finančných transakcií (DFT), ktorá sa uplatňuje od 1. apríla, by v roku 2026 znamenalo stratu príjmu do štátneho rozpočtu v hodnote asi 700 miliónov eur. Uviedol to na stredajšom stretnutí s novinármi na pôde Ministerstva financií (MF) SR rezortný minister Ladislav Kamenický (Smer-SD). Podrobnosti o DFT si podľa neho možno naštudovať na webových stránkach MF SR alebo finančnej správy.