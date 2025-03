Pri platení dane je možné využiť odklad alebo splátkový kalendár

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Do konca marca je potrebné podať daňové priznanie a vzniknutú daň aj uhradiť. Mnohí daňovníci to však nemôžu urobiť z rôznych príčin. Riešením môže byť predlženie lehoty na podanie tohto priznania alebo požiadanie o odklad platenia dane, prípadne splátkový kalendár. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).