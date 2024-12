Známa sieť masívne zatvára predajne po celom Slovensku: Obrovské problémy! Zavádzajúca kampaň aj nezaplatené faktúry

(Zdroj: Getty Images, okay.sk)

Firma Okay je na trhu už 30 rokov. Počas svojho pôsobenia dokázala otvoriť viaceré prevádzky v Česku aj na Slovensku a stala sa jednou z najväčších sietí predajní nábytku. Postupne však jej popularita klesala a začala sa topiť v obrovských problémoch. Už od minulého roka hľadá zakladateľ a majiteľ firmy Okay Jindřich Žitovský investora, ktorý by pomohol zastabilizovať situáciu, avšak bez úspechu.

Okrem toho má taktiež firma problémy s nezaplatenými faktúrami voči dodávateľom. Niektorí z nich už zastavili dodávky produktov, čo situáciu spoločnosti ešte viac zhoršuje. Firma tak musela pristúpiť k zatváraniu niektorých predajní a taktiež k prepúšťaniu množstva svojich zamestnancov.

Zatvárajú všetky predajne

Zdá sa však, že situácia je ešte vážnejšia, ako sa mohlo zdať. Pred pár dňami sa totiž na ich webe objavil billboard, že "zatvárame predajne NATRVALO. Všetko musí preč 25.1. 2025." Podľa informácií, ktoré uvádzajú na stránke, by mali postupne zatvoriť všetky predajne. "Do 25. 1. zatvárame všetky predajne OKAY! Naše maloobchodné predajne sa trvalo uzatvárajú, ale náš e-shop zostáva aj naďalej k dispozícii. Predajne môžu byť uzatvárané postupne v čase, k uzavretiu všetkých pobočiek dôjde 25.1.2025 vo 20.00," informuje spoločnosť Okay na webe.

(Zdroj: okay.sk)

Podobný billboard však firma zverejnila na svojom webe už v minulosti. "Zatvárame - Všetko musí preč," stálo v úvode. Okrem toho taktiež pridali dátum, kedy má k zatváraniu dôjsť. "4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny na e-shope aj predajniach," poznamenala spoločnosť. Marketingový riaditeľ spoločnosti Jan Vyletěl však v stanovisku poznamenal, že išlo len o kampaň. "Jednalo sa o marketingovú kampaň, ktorú realizujeme už viac ako 10 rokov. Doteraz sme ju robili len na lokálnej úrovni, tentokrát po prvýkrát na úrovni republikovej. To, že z názvu akcie "Zatvárame - Všetko musí preč, 4.7. v 20:00" niekto vydedukoval, že naše predajne už znova neotvoríme, nebudeme komentovať," skonštatoval v tom čase pre topky.sk.

Prípadom sa zaoberá Slovenská obchodná inšpekcia

Kampaňou sa už zaoberá Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá "na základe podnetov zameraných na prešetrenie preverenia použitia nekalých obchodných praktík u podnikateľského subjektu OKAY Slovakia, spol. s r. o., bola tunajším orgánom dohľadu odoslaná výzva kontrolovanej spoločnosti, ktorej predmetom bola žiadosť o predloženie dokladov potrebných k prešetreniu," poznamenal Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj.

(Zdroj: Okay)

Podľa dohliadnej osoby išlo o vytvorenie pútavej reklamy. "Dohliadaná osoba uviedla prostredníctvom písomného stanoviska, že dôsledne zvažovala vizuály Akcie, ich možnú interpretáciu a obchodné podmienky Akcie, pričom jej primárnym účelom bolo v rámci aktuálneho trhového prostredia pripraviť pre spotrebiteľov atraktívnu a účinnú formu marketingovej komunikácie, ktorá bude spôsobilá zaujať a zabaviť spotrebiteľa," stojí v stanovisku inšpektorátu. Všetky podmienky akcie pritom mali byť na stránke uvedené. "Dohliadaná osoba ďalej v písomnom stanovisku uviedla, že spotrebitelia boli informovaní na webovej stránke obchodníka o podmienkach Akcie prostredníctvom dokumentu Podrobné podmienky akcie „Zatvárame — Všetko musí preč“," dodala dohliadaná osoba podľa inšpektorátu.

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie však došlo k porušeniu zákona a začnú správne konanie. "K vyššie spomenutým vyjadreniam dohliadanej osoby orgán dohľadu uvádza, že spolu s právnym oddelením po preskúmaní dokladov predložených pri výkone kontroly dospel k záveru, že zo strany dohliadanej osoby došlo k porušeniu zákazu použitia nekalých obchodných praktík, upravených v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (od 01.07.2024 účinný zákon č.108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na základe skutočností zistených v rámci šetrenia budú spracované podklady k začatiu správneho konania z dôvodu porušenia zákona a prípadného vyvodenia postihu Inšpektorátom SOI pre Bratislavský kraj voči zodpovednému podnikateľskému subjektu," poznamenal Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj pre topky.sk.