Náhly KRACH známej cestovky! Jej šéf končí na čele asociácie, Slováci uviazli v zahraničí... Ďalší sú bez dovolenky

Známa cestovka HappyTravel.sk končí, jej konateľ Roman Berkes sa vzdal funkcie prezidenta asociácie cestovných agentúr (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Getty Images)

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) zobrala na vedomie list, ktorým sa Roman Berkes s okamžitou platnosťou vzdal funkcie prezidenta asociácie. Informovala o tom v utorok SACKA, ktorá toto rozhodnutie v plnej miere na základe platných stanov organizácie prijala.

Roman Berkes (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Súbežne sme boli ako SACKA informovaní, že cestovná kancelária HappyTravel.sk, ktorú Roman Berkes zastupoval v plnej miere ako jej konateľ, od dnešného dňa nedokáže plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom a vyhlásila úpadok," priblížila asociácia. Úpadok cestovných kancelárií na Slovensku je pritom podľa asociácie ojedinelý v porovnaní s inými štátmi Európy.

Berkes bol zvolený do čela SACKA valným zhromaždením celkovo trikrát. Prvýkrát v roku 2019, následne v roku 2022 a v roku 2025. Do zvolania valného zhromaždenia, keď prebehne riadna voľba nového prezidenta, bude vedením poverená Ľudmila Masariková.

Cestovka končí po 17 rokoch

Cestovná kancelária HappyTravel.sk pôsobila na trhu 17 rokov. Pri vyhlásení insolventnosti oznámila, že má uzatvorené poistenie pre prípad svojho úpadku v poisťovni Generali s platnosťou do 30. novembra 2025. Klienti cestovnej kancelárie, ktorí majú zakúpené zájazdy, môžu kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá im poskytne informácie o spôsobe riešenia poistnej udalosti. Cestovka zverejnila zároveň kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých získajú poškodení klienti ďalšie informácie.

"Cestovná kancelária od tohto momentu poskytuje poisťovni maximálnu súčinnosť pri repatriácii poškodených klientov zo zahraničia. Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí a je nám ľúto všetkých komplikácií, ktoré sme Vám týmto úpadkom spôsobili. Napriek značným investíciám a veľkému nasadeniu sa nám, žiaľ, úpadok nepodarilo odvrátiť," informovala cestovka a poďakovala sa za viac ako 17 rokov priazne.

Slováci uviazli v zahraničí

Cestovka sa zameriavala predovšetkým na zájazdy do Turecka a Egypta. Tam ostalo po vyhlásení insolventnosti množstvo Slovákov. "My sme momentálne v Turecku od včera (30. 6.) a poviem vám, strašne nepríjemný pocit to je. Nevieme, čo s nami bude," napísala Zuzana. Na to zareagovala Elena, ktorý uviedla, že nie je v tom sama. "Aj my sme tu a je náš dosť na hoteli," vyhlásila.

Ďalšie desiatky Slovákov, ktorí ešte len na dovolenku mali odcestovať, sú v strachu, čo s nimi bude a či im vrátia peniaze. "Mali sme odletieť dnes po polnoci a pred chvíľou prišla sms, že je let zrušený a cestovka končí," oznámil Slavomír, ktorý si kúpil zájazd do Turecka.

Klienti musia postupovať rýchlo

Euphoria Cestovná Agentúra v tejto súvislosti informovala, ako to v takýchto prípadoch chodí pri odškodnení. Najskôr je dôležité kontaktovať poisťovňu, pri ktorej bola cestovka poistená proti úpadku alebo jej asistenčnú službu. "Poisťovňa ako prvé rieši klientov, ktorí sú momentálne na dovolenke, aby im zabezpečila návrat domov. Tieto náklady sú vysoké (letenky, ubytovanie) a preto zhltnú väčšinu poistnej sumy," informovala s tým, že až po tom prichádzajú na rad ostatní klienti, ktorí ešte len mali vycestovať.

"Ak nejaké peniaze z poistky ostanú, rozdelia sa medzi vás podľa výšky zaplatených záloh. Napr. ak poisťovňa vie preplatiť len 60 % pohľadávok, dostanete späť 60 % z toho, čo ste zaplatili. Na rozdiel od Česka na Slovensku nemáme žiadny garančný fond, ktorý by doplácal zvyšok. Preto je dôležité všetko riešiť rýchlo a priamo s poisťovňou," dodáva.