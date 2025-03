Danko po rošádach vo vláde: Tvrdé slová na adresu Fica! Premiér vraj urobil chybu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Reprofoto TV JOJ)

BRATISLAVA - V čase, keď má byť menovaním Samuela Migaľa za ministra investícií zavŕšené niekoľkomesačné neisté obdobie Ficovej vlády by sa zdalo, že koalícia si môže vydýchnuť. Avšak zdá sa, že s vyriešením sporov nie je spokojný každý. Vodu rozvíril predseda SNS Andrej Danko, podľa ktorého urobil premiér pri riešení koaličnej krízy chybu.

archívne video

Podľa šéfa národniarov urobil Robert Fico "politickú chybu, ktorá mu bude ubližovať." Vyhlásil to vo vysielaní Infovojny. Upozornil na to Denník N. Premiér by mal byť podľa Danka tvrdší. Myslí si tiež, že noví ministri môžu v budúcnosti len sťažovať situáciu vo vláde. Rozdávať trafiky hocikomu, kto sa postaví na zadné nohy, nie je riešenie,“ povedal Danko.

Danko si tiež myslí, že Fico si namiesto toho, aby si vyriešil problémy, sťažil život. "On to dobre vie, ale chápem, že bolo treba udržať vládu," tvrdí Danko, ktorý s postupom premiéra nesúhlasí.

Danko tvrdí, že premiéra tiež prosil, aby prestal byť mäkký na lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča a exšéfa SaS Richarda Sulíka. Pripomenul, že Fico je premiér a má si udržať moc a ak si ju udržať nevie, tak si ju nezaslúži. "Nerobí sa všetko preto, aby sa moc udržala. Ja by som čakal systémové zmeny v polícii, zákony o prokuratúre, stanovenie lehôt…," uviedol. Dodal, že Fico vyhral voľby, a tak ľudia majú na neho tlačiť. "Keď ja vyhrám voľby, tak budem robiť iné poriadky," vyhlásil.

Dankove vyjadrenia prišli v deň, kedy má doterajšieho ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas-SD) vystriedať v ministerskom kresle rebelant a odídenec z Hlasu-SD Samuel Migaľ.

Vládna koalícia sa v uplynulých mesiacoch zmietala v kríze a bojovala s nedostatkom poslancov v parlamente potom, ako najskôr skupina okolo Rudolfa Huliaka odišla z klubu SNS a vzápätí jej problémy robili aj migaľovci. Niekoľkokrát to dokonca vyzeralo, že patovú situáciu sa vládnej trojke nepodarí vyriešiť a aj z úst premiéra zaznievali slová o predčasných voľbách. Nakoniec však došlo k dohode a viacerým zmenám vo vláde. Ministrom športu sa stal Rudolf Huliak, ktorý vystriedal nominanta SNS Dušana Keketiho.

S nezaradenými poslancami Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD, podpísal Fico dohodu iba v utorok. Dohoda podľa neho vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v parlamente. Migaľ sa má podľa nej stať šéfom rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na poste má nahradiť Rašiho, ktorý by sa mal stať predsedom NR SR. Koalícia by tak už po zmenách mala mať zabezpečenú podporu 79 poslancov v parlamente.