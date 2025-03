Migaľ a Šalitroš budú pri veciach mimo programového vyhlásenia vlády prezentovať svoje autonómne postoje

Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš (Zdroj: TASR / Jakub Kotian, Topky.sk)

BRATISLAVA - Novovymenovaný minister investícií Samuel Migaľ (nominant Smeru-SD) bude pri veciach netýkajúcich sa programového vyhlásenia vlády (PVV) prezentovať svoje autonómne postoje. Vyhlásil to po jeho menovaní do funkcie. Platí to podľa neho aj pri Radomírovi Šalitrošovi, ktorý sa má stať štátnym tajomníkom rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.