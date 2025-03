Žiaden pokoj zbraniam, nespokojnosť sa dá krájať: Pellegrini adresoval Migaľovi trpké slová! Prskajú aj Fico s Dankom

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Navonok to vyzerá, že koalícia svoje problémy vyriešila, v parlamente má pohodlnú väčšinu na prijímanie zákonov a celé im to schvaľuje aj prezident, ktorý bez problémov vymenoval dvoch nových ministrov – Rudolfa Huliaka a Samuela Migaľa. Pri bližšom pohľade na vyjadrenia a komentáre jednotlivých aktérov však môžeme vidieť, že situácia nie je ani zďaleka tak ružová. Príkladom je aj príhovor prezidenta Petra Pellegriniho po menovaní Samuela Migaľa, v ktorom zaznelo hneď niekoľko trpkých slov.

Demisia ministra investícií Richarda Rašiho a menovanie nového ministra Samuela Migaľa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini najskôr poďakoval odchádzajúcemu ministrovi investícií Richardovi Rašimu (Hlas-SD), ktorý sa už o pár dní bude uchádzať o zvolanie za predsedu parlamentu. Potom však prišla reč na jeho nástupcu v ministerskom kresle Samuela Migaľa a Pellegrini si servítku pred ústa nekládol. „Vážený pán minister Migaľ, do svojej funkcie nenastupujete preto, že by ste získali silný mandát a dôveru priamo od ľudí vo voľbách. A ani preto, že by ste sa téme čerpania eurofondov intenzívne venovali vo svojom profesionálnom živote alebo doterajšej poslaneckej práci. Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalície urobili s predsedom vlády a najsilnejšou koaličnou stranou, ktorá podľa koaličnej zmluvy prebrala za tento váš rezort politickú zodpovednosť,“ povedal Pellegrini.

Pripomenul, že ľudia nepoznajú detaily tejto dohody a nevedia teda ani posúdiť, nakoľko Migaľovi táto dohoda umožní presadzovať ním tak často spomínané hodnoty a ani ktoré hodnoty to presne budú. Pre neho ale aj občanov je však dôležité, aby Slovensko malo dobrého ministra na čele dôležitého rezortu, ktorý má kľúčovú úlohu pri zabezpečení rozvoja slovenských regiónov. „A preto aj napriek tomu, čo si osobne o tomto celom myslím, vám želám, aby ste túto úlohu v prospech ľudí naozaj zvládli,“ poznamenal Pellegrini.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako ďalej uviedol, zo svojej pozície nebude vyrábať žiadne umelé prekážky, pokiaľ legitímne zvolená vláda má dostatočnú silu v Národnej rade SR a chce pokračovať v napĺňaní svojho mandátu. „Dúfam však, že sa dnešným aktom nezačína obdobie, v ktorom jedinou podmienkou obsadenia vysokej štátnej funkcie bude politická dohoda o zabezpečení podpory vlády v parlamente,“ zdôraznil.

Podľa prezidentových slov by pre demokraciu bolo veľmi nebezpečné, ak by stačila v budúcnosti na obsadenie funkcie ministra len vzbura niekoľkých poslancov a dostatočný nátlak na zvyšok vládnej koalície. „A bolo by veľmi nebezpečné, ak by tento prípad mal inšpirovať aj ďalších, ktorí ako jediný nástroj na presadzovanie svojich hodnôt vidia v ministerskom kresle,“ myslí si prezident. Zároveň si želá, aby sa koalícia po výmenách vo vláde a zvolení predsedu parlamentu čím skôr dokázala vrátiť k systematickej a tvrdej práci pre ľudí.

"Prezidentov prejav bol naozaj veľmi silný a veľmi ostrý. V každom prípade ja si pamätám aj slová pána prezidenta v predvolebnej kampani, keď ma predstavoval na predvolebných mítingoch, že som človek, ktorý 20 rokov poukazoval na problémy a teraz ich chce riešiť," reagoval na Pellegriniho príhovor Migaľ.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Fico s Dankom nadšení tiež nie sú

Oveľa spokojnejší však nie je ani premiér Robert Fico, ktorý večer po vymenovaní Migaľa ostro skritizoval svojich koaličných partnerov. Vymenovanie Huliaka a Migaľa podľa Fica predstavuje cenu za obnovenie vládnej väčšiny a dôsledok neschopnosti vedenia Hlasu-SD a SNS dosiahnuť dohodu so svojimi vlastnými poslancami. Tiež odmietol, že by nový šéf rezortu investícií Samuel Migaľ a minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak boli nominantami Smeru-SD.

iež je proti tomu, aby sa len tak ľahko niekto zbavoval zodpovednosti za ľahkovážnosť, s akou zostavoval kandidátku. "Na záchranu vládnej koalície som s obrovskou pomocou Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pristúpil k absurdnej politickej operácii, akú som za mojich 33 rokov v politike nielenže nikdy neurobil, ale ani nevidel absurdnosť toho, čo sa stalo v radoch politickej strany Hlas-SD," povedal premiér. Krízu, ktorá sa riešila niekoľko týždňov a výsledkom ktorej je absurdná politická štruktúra vo vláde, mohli podľa Fica vedenia strán SNS a Hlasu-SD vyriešiť lusknutím prsta. Frustráciu dal najavo pri menovaní Migaľa za ministra investícií podľa Fica aj prezident.

Spokojný nie je ani šéf SNS Andrej Danko. Ten ešte pred vymenovaním Migaľa v stredu povedal, že Robert Fico urobil "politickú chybu, ktorá mu bude ubližovať." Premiér by mal byť podľa Danka tvrdší. Myslí si tiež, že noví ministri môžu v budúcnosti len sťažovať situáciu vo vláde. "Rozdávať trafiky hocikomu, kto sa postaví na zadné nohy, nie je riešenie,“ uviedol. Danko si tiež myslí, že Fico si namiesto toho, aby si vyriešil problémy, sťažil život. "On to dobre vie, ale chápem, že bolo treba udržať vládu," tvrdí Danko, ktorý s postupom premiéra nesúhlasí.