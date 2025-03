MIMORIADNE Obrovský zvrat v koaličných dohodách: Šalitroš ministrom nebude, všetko je inak!

Samuel Migaľ bude nový minister. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Koaličná kríza bola počas utorka 18. marca vyriešená tým, že samotný premiér Robert Fico (Smer-SSD) na sociálnej oznámil, že dosiahol dohodu s doteraz nespokojnými migaľovcami. O niekoľko hodín je už známe aj to, aké konkrétne riešenie prichádza. Je totiž známe meno ministra, ktorý vystrieda Richarda Rašiho na poste šéfa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

archívne video

Samuel Migaľ posiela odkaz Andrejovi Dankovi (Zdroj: Facebook/Samuel Migaľ)

Šalitroš bude jeho pravá ruka

Migaľ o tom, že bude minister na MIRRI informoval na sociálnej sieti. "Dnes sa stanem novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, pričom môj kolega Rado Šalitroš ma bude na rezorte sprevádzať ako štátny tajomník . Tieto funkcie prijímame s pokorou, ale zároveň s odhodlaním zanechať pozitívne veci pre celé Slovensko. Našou spoločnou ambíciou je predovšetkým minimalizovať regionálne rozdiely a dramaticky zrýchliť procesy rezortu, aby štát konečne začal fungovať pre ľudí – a nie naopak," prízvukoval Migaľ.

"Priznávam, že pôvodne sme si obaja želali zostať v parlamente. Vznikla však dohoda, ktorá umožní vláde pokračovať v napĺňaní dobrých vecí z programového vyhlásenia a zabráni tomu, aby do kabinetu vstúpili ľudia ako Igor Matovič, či aby sa do parlamentu vracali poslanci, ktorí nemajú ďaleko ku extrémistom," doplnil budúci minister Migaľ.

Dnes sa stanem novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, pričom môj kolega Rado Šalitroš ma... Posted by Samuel Migaľ on Wednesday, March 19, 2025

Aktualizované 9:58 - reakcia Roberta Kaliňáka

Minister obrany Robert Kaliňák považuje za dôležité, aby noví členovia vlády doniesli výsledky. Hovoril to v súvislosti so zmenami vo vládnom kabinete, keď sa stal Rudolf Huliak (nominant Smeru-SD) ministrom cestovného ruchu a športu a Samuel Migaľ má byť šéfom rezortu investícií. "Určite bude dôležité, aby doniesli výsledky. Len vtedy sa slová, ktoré hovorili, ukážu ako pravdivé. Ja verím, že sa im to podarí a určite budú mať podporu všetkých, pretože všetci chceme mať výsledky," poznamenal pred stredajším rokovaním vlády.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kaliňák zároveň vyzdvihol úlohu Smeru-SD v diskusiách o zmenách vo vládnej koalícii a zabezpečení stabilnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR. "Klub Hlas-SD sa nejakým spôsobom rozdelil, to isté sa stalo aj v SNS. Smer-SD je v zásade najstabilnejšou stranou už dlhodobo a tak opätovne to ostalo v tých diskusiách, aby sme do toho vstúpili ako mediátori," povedal.

Minister obrany zároveň pripomenul, že súčasný minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) by sa mal po tom, ako ho nahradí Migaľ, stať predsedom NR SR. "Bol vždy veľmi konsenzuálny typ politika. Takže verím, že mu to takto dobre vydrží aj v parlamente, a že aj kultúra sa v parlamente niekam pohne," dodal.

Aktualizované 9:58 - reakcie opozície

"Rebelujúci Migaľovci si mohli vybrať medzi vlastnou tvárou a funkciami. Vybrali si funkcie, tak ako pred tým, pri hlasovaní o trestnom zákone alebo o RTVS. Nič to ale neznamená, rebelov bude viac a viac a funkcií bude stále menej a menej," zareagoval Šimečka.

Rebelujúci Migaľovci si mohli vybrať medzi vlastnou tvárou a funkciami. Vybrali si funkcie, tak ako pred tým, pri... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Wednesday, March 19, 2025

Bol to pritom práve samotný šéf PS, ktorý sa len pred niekoľkými dňami s Migaľom stretol v reštaurácii Parlamentka.

(Zdroj: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko)

Kritikou nešetril ani Gábor Grendel z hnutia Slovensko. "Od začiatku sme tvrdili, že im nešlo o hodnoty ale len o fleky. A je to tu," napísal bývalý podpredseda parlamentu.