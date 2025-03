Obrovská potupa pre Kuffovcov: Prišli o svoje poľovnícke PÝCHY, dobehla ich kauza s vyhrážkami farmárovi!

Kuffovci prišli o svoje poľovnícke pýchy. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Ramon Leško, gettyimages.com)

Na túto okolnosť upozornil portál Aktuality.sk. Rodinou zamávalo obvinenie v známej kauze potýčky s konkurenčným farmárom. Zbrane mali orgánom sami odovzdať.

Incident z roku 2021 ich dobehol

Vyšetrovateľ sa totiž v týchto dňoch uzniesol na tom, že Štefan Kuffa a jeho dvaja synovia Gregor a Filip Kuffovci sa v lete 2021 pri Kežmarku vyhrážali a fyzicky útočili na farmára Radoslava Ksiažeka.

Kauza začala prvé právne dohry ešte koncom roka 2021 a odvtedy v nej Kuffovci čelia obvineniu. Posun nastal v septembri 2023, kedy už v spore stoja ako obžalovaní.

Prišli o zbrane a dostali pokutu za to, že ich neodovzdali včas

Zákon o strelných zbraniach a strelive je v takýchto prípadoch nekompromisný. "Držiteľ zbrojného preukazu je povinný odovzdať zbrojný preukaz, preukaz zbrane, zbraň a strelivo bezodkladne, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania," uvádza sa v paragrafoch. O zbrane teda prišli a zaistila ich polícia.

Kežmarská polícia si navyše konanie Kuffovcov vyhodnotila ako priestupok, keďže po vznesení obvinenia v tejto kauze bezodkladne neodovzdali zbrojné preukazy, zbrane a strelivo. Prišla aj pokuta. Tá sa môže hýbať od 200 eur v blokovom konaní, cez 400 eur v rozkaznom konaní, až po maximálnu sumu 663 eur. "V tom čase tam pracoval ešte pracovník, ktorý odišiel do výsluhového dôchodku a on mi povedal, že papierovo nás vyzvú, keď bude treba (v podstate) odovzdať zbrane, čo sa udialo jeho nasledovníkom tak, že nám už rovno poslal kvázi oznámenie o pokute, alebo ako by som to nazval," vysvetľoval Štefan Kuffa neodovzdanie zbraní.

"Vnímam to ako nespravodlivú vec a diskrimináciu. Rešpektoval som to, na výzvu som reagoval. To, čo som mal urobiť v zmysle zákona, som urobil. Dostal som navyše pokutu, s ktorou sa dodnes nestotožňujem, ale musím to akceptovať. Bolo to vyhodnotené ako priestupok," posťažoval sa Štefan Kuffa.