Nový zákon o poľovníctve mieri do parlamentu: Minister sľubuje lepšiu spoluprácu v teréne

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nový zákon o poľovníctve je pripravený na schválenie na vláde SR, odkiaľ by mal smerovať do Národnej rady (NR) SR. Informoval o tom v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) pri príležitosti podpisu memoranda o podpore prijatia tohto zákona. Jeho nové znenie by malo prispieť k lepšej a efektívnejšej spolupráci všetkých dotknutých strán.