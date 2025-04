Podnikatelia POZOR! Odpočet DPH na motorové vozidlá sa čoskoro ZMENÍ!

(Zdroj: Getty Images)

Slovensko požiadalo o povolenie odchýliť sa od ustanovení DPH smernice, aby mohlo obmedziť právo na odpočítanie DPH z motorových vozidiel a motocyklov používaných aj na súkromné účely, ako aj zo súvisiacich služieb či pohonných hmôt, na polovicu. Informuje o tom portál Daňovky.

Ministerstvo financií vychádzalo z výskumu, podľa ktorého väčšina respondentov preferovala zavedenie paušálneho podielu pre odpočítanie DPH. Podnikatelia a daňové orgány sa stretávali s problémom presného rozdelenia použitia vozidiel na súkromné a podnikateľské účely. Výsledky kontrol ukázali, že v praxi sa používal paušálny pomer, ktorý nie vždy korešpondoval so skutočným využitím týchto vozidiel.

Čo to znamená pre podnikateľov?

Ekonomický expert Jozef Mihál (Demokrati) v tejto súvislosti upozorňuje, že tento krok spôsobí zvýšenie nákladov pre podniky a firmy, čo môže mať negatívny vplyv na ich financie. Doteraz sa podnikatelia spoliehali na plné odpočítanie DPH pri prevádzke a nákupe vozidiel, ale po novom budú musieť prijať vyššie náklady.

Od 1. júla 2025 budú podnikatelia môcť odpočítať len polovicu DPH z nákupu osobných vozidiel, pohonných hmôt, služieb údržby a opráv. Tento krok znamená, že náklady na obstaranie a prevádzku automobilov vzrastú o viac ako 10 %. Príklad: Ak firma kúpi automobil za 50-tisíc eur bez DPH, spolu s DPH to bude 61 500 eur. Doteraz mohla firma odpočítať 11 500 eur DPH, no po zmene si odpočíta len polovicu, teda 5 750 eur. Rovnako to bude pri nákladoch na prevádzku vozidiel, kde bude možné odpočítať len polovicu DPH.

Tento krok sa týka aj ďalších krajín, ako Estónsko, Taliansko, Maďarsko a Poľsko, ktoré získali podobné výnimky. Pre Slovensko bude tento systém platiť až do 30. júna 2028, s možnosťou predĺženia.

Kritika zo strany opozície

Zmena podľa opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) zvýši byrokraciu a podnikatelia zvýšené náklady prenesú do cien produktov. „Slovenská vláda niekedy v novembri minulého roka požiadala Európsku úniu o povolenie obmedziť právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe, lízingu a prevádzke motorových vozidiel, ale aj motocyklov používaných aj na súkromné účely na 50 %,“ uviedol Viskupič. Toto opatrenie sa podľa neho nedotkne len samotných vozidiel, ale aj náhradných dielov, údržby a pohonných látok. Podobná výnimka bola udelená aj niektorým iným krajinám, takže je podľa poslanca reálne, že ju Slovensko získa.

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Viskupič očakáva, že zmena, ktorá sa dotkne približne 10 % podnikateľov, by mohla platiť od začiatku budúceho roka. Opatrenie podľa neho zvýši náklady firiem a sťaží podnikanie na Slovensku. „Vláda to možno bude volať konsolidácia, ale zasa raz prenesie všetky náklady na plecia podnikateľov a následne, samozrejme, týmto zvýši náklady, takže aj na plecia spotrebiteľov,“ upozornil. Vláda tak podľa opozičného poslanca ide proti vlastným sľubom o zlepšovaní podnikateľského prostredia a pokiaľ bude úprava odpočtu DPH schválená, zvýši byrokraciu a skomplikuje život firmám.

Reakcia ministerstva

Ministerstvo financií v reakci uviedlo, že zámer nebude mať vplyv na podnikateľov, ktorí svoje vozidlá využívajú výlučne na podnikateľské účely. V takýchto prípadoch by mala naďalej zostať možnosť odpočítania plnej výšky DPH pri nákupe vozidla, ako aj pri nákladoch súvisiacich s údržbou a prevádzkou vozidla.

"MF SR chce urobiť poriadok v prípadoch, keď podnikatelia využívajú svoje vozidlá aj na súkromné účely, alebo prevažne - niekedy dokonca výlučne - na súkromné účely. Už dlhodobo totiž MF SR zaznamenáva zneužívanie pravidiel a až absurdné situácie: napríklad ak má jedno-osobová s.r.o. evidované aj 4 drahé vozidlá, ktoré zjavne neslúžia na podnikateľské účely, ale súkromne na nich jazdia všetci členovia rodiny majiteľa spoločnosti. V takýchto prípadoch si podnikateľ neoprávnene odpočítal DPH nielen pri kúpe vozidiel, ale DPH si odpočítava aj pri nákupe pohonných hmôt a nákladoch spojených s údržbou a servisom vozidiel. Takýmto konaním štát prichádza dokonca aj o peniaze z dane z príjmu právnických osôb - z dôvodu neoprávneného uplatňovania takýchto výdavkov do nákladov obchodnej spoločnosti," uviedol tlačový odbor MF SR.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vzhľadom na to, že je náročné určiť, čo je súkromný a podnikateľský účel využívania vozidla, MF SR chce zaviesť systém, ktorý bude spravodlivejší, jednoduchý, bez administratívnej záťaže, transparentný a poskytne podnikateľovi právnu istotu vo vzťahu k Finančnej správe SR.

MF SR zároveň pripomína, že stále ide o zámer. Konkrétne parametre - a rovnako aj kontrolné mechanizmy - budú nastavené v legislatívnom návrhu, o ktorom sa ešte bude rokovať.