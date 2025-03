Kotlár deň po kritike od Pellegriniho: Straší, že z nás očkovaním urobili kukuricu! Na scénu vstupuje aj Žilinka

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – Slovné výmeny názorov medzi hlavou štátu a splnomocnencom vlády pre prešetrenie riadenia pandémie v priamom prenose. Prezident Peter Pellegrini počas stredajšej návštevy Slovenskej akadémie vied (SAV) skritizoval prácu vládneho splnomocnenca Petra Kotlára. Ten to nenechal len tak a prezidentovi odkázal, aby prestal dehonestovať jeho prácu. To však nebolo všetko.

SAV by mohla byť prijímateľom navýšených prostriedkov na obranu, uviedol prezident Pellegrini (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Prezident Peter Pellegrini skritizoval Kotlár po stredajšej návštevy SAV. „Venuje sa všetkému inému, len nie tomu, čomu by sa mal,“ odkázal na margo poslanca SNS. Vláda by sa mala podľa prezidenta snažiť faktograficky zhodnotiť situáciu a posúdiť, ktoré z opatrení bolo správne, ktoré nemalo význam a ktoré škodilo, aby sme sa poučili. „Namiesto toho sa venujeme tomu, či bol v mRNA vakcíne nejaký čip, či z toho ľudia oblbnú alebo budú ovplyvnení mimozemšťanmi. To je obrovská chyba,“ myslí si prezident. Podľa vlastných slov by rád vedel, aký vplyv mali opatrenia, ktoré prijímal Igor Matovič na konci svojho pôsobenia vo funkcii premiéra, alebo testovanie. „Keby toto predložil, tak by som mu zatlieskal, lebo by sme pri najbližšej epidémii vedeli, čo máme robiť a čo už nie. To, čo zatiaľ predstavil, je veľmi slabé,“ dodal na Kotlárovu adresu.

Prezident zároveň označil spochybňovanie pandémie za urážku všetkých obetí a pozostalých. Podľa neho by vo verejnom priestore mali mať väčšie slovo vedci a odborníci, ktorí vedia dôkazy podať zrozumiteľnou formou. „Mali by sme vždy rázne odsúdiť, ak sa do spoločnosti snaží niekto pretlačiť názor, za ktorý sa vedci alebo dokonca učitelia na ZŠ musia hanbiť,“ uviedol.

Kotlár Pellegriniho slová však nenechal len tak a prezidentovi poslal odkaz počas dnešnej tlačovej konferencie k výsledkom analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Hlavu štátu vyzval, aby prestal dehonestovať jeho prácu a hovoriť o nanočipoch. "Verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumie," povedal Kotlár.

Splnomocnenec Kotlár prehovoril o výsledkoch analýzy vakcín počas covidu v slovenskej populácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa Kotlára z nás urobili kukuricu

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár s odvolaním sa na výsledky analýzy tvrdí, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudské DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. "Výsledky analýzy všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA vektoru, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S proteínu, ak nie aj iné proteíny," uviedol splnomocnenec. Genetická informácia obsiahnutá vo vakcínach podľa jeho slov je schopná integrovať sa do ľudskej jadrovej DNA. "Následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať, oficiálne geneticky modifikovaným organizmom," dodal s tým, že môže ísť o trvalý jav, ktorý môže spôsobiť napríklad vznik nádorových ochorení. Kotlár tvrdí, že podobné genetické úpravy sa vykonávajú v súvislosti s pestovaním kukurice. "Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy. Narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia," uviedol. "Ľudia, urobili z vás kukuricu, láskavo sa spamätajte aj médiá," dodal.

Zistenia považuje za škandalózne a používanie daných vakcín by malo byť podľa neho na Slovensku okamžite zakázané. "Generálny prokurátor by mal okamžite konať. Vedecká obec by mala biť na poplach a všetci propagátori vakcíny by mali stiahnuť uši. Skromne, ale suverénne povedané, sme jednou z mála krajín na svete, ak nie jediná, ktorá zrealizovala takéto analýzy a aj ich zverejňuje," skonštatoval Kotlár. Očkovaní Slováci zároveň podľa neho majú plné právo informovať sa, prečo im bola podávaná experimentálna génová terapia a vymáhať odškodné.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dôkazy neukázal

Dôkazy na svoje tvrdenia však nepredložil. Podľa vlastných slov z bezpečnostných dôvodov nechce informovať o tom, ako analýza prebiehala, kde a ani kto ju vykonal. Tvrdí, že sa na nej podieľali aj slovenskí odborníci. Podrobné informácie chce poskytnúť Generálnej prokuratúre SR aj vláde. "Zrealizovaný postup, priebeh, výsledky budem kompletne prezentovať na vláde, som pripravený stihnúť termín do 31. marca 2025 podľa zadania," uviedol. Dodal, že je ochotný problematiku vysvetliť aj prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. "Verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumie," poznamenal Kotlár.

Ako uviedol, o výsledkoch analýzy už informoval ministra zdravotníctva a sociálnych služieb v USA, riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) i americkú ministerku spravodlivosti. Tiež vybrané ministerstvá zdravotníctva iných štátov a zástupcov svetovej vedeckej obce.

Žilinka sa s Kotlárom stretne

Generálny prokurátor Maroš Žilinka prijme splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára budúci týždeň. Stretnutie v súvislosti s vyšetrovaním pandémie sa uskutoční v stredu (19. 3.). Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.