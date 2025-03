Kúpa bytu sa môže oplatiť aj pri vyšších úrokoch: Rozhoduje vlastný kapitál a lokalita, ukazuje analýza

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Záujem o nájomné bývanie v posledných dvoch rokoch výrazne rastie, čo umocňujú aj vysoké ceny nehnuteľností či stále relatívne vysoké úrokové sadzby. So zvyšujúcim sa dopytom rastú aj ceny prenájmov, v niektorých prípadoch sú už porovnateľné so splátkou hypotéky. Zhodli sa na tom odborníci na reality, podľa ktorých ten, kto má zdroje na kúpu vlastného bývania, by nemal s kúpou váhať.