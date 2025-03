Prezidentka Čaputová otvorila rodinný album: Ako mladá nosila šperky, teraz praktizuje zenovú meditáciu!

Čaputová odhalila zákutia minulosti. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, reprofoto STVR, archív Z.Č.)

BRATISLAVA - Popísala ťažké dni výkonu svojho mandátu, dovolila nazrieť do svojho súkromia a aj do rodinného fotoalbumu a pomenovala tiež ťažkosti, s ktorými musela popri funkcii hlavy štátu zápasiť. Reč je o prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá už mesiace nepôsobí v Grasalkovičovom paláci, no nadišla chvíľa, kedy sa vyspovedala zo svojej minulosti.

Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová tak urobila v relácii Trochu inak s Adelou Vinczeovou vo verejnoprávnej STVR.

Spoznala som samú seba, cez politiku viete povedať veľa

Čaputová toto jedinečné interview začala spomínaním na pôsobenie v pozícii hlavy štátu. "Bolo to najväčšie poznanie seba samého. Zodpovedná rola a neustály tlak. Vyžaduje si to trvalú prácu na sebe. Keď máte verejnú moc, je to o to intenzívnejšie, lebo tomu dávate svoju pečať. Je to už len na vás, či tú moc použijete napríklad na revanšizmus, alebo tam môžete aj kanálovať svoj hnev či mindráky, alebo sa každodenne snažíte vnímať to, čo vás motivuje. V tomto prípade to je verejná služba," uviedla Zuzana Čaputová.

Tá sa v sprievode Adely Vinczeovej zakrátko dostala k téme jej detstva. S tým súvisí aj rodinný album, ktorý niekdajšia hlava štátu v relácii podhalila. Zatiaľčo prvé dve fotky mapovali jej detstvo, ďalšie sa týkali už jej tínedžerských čias. "Pozerám, že to bola taká móda "co dům dal"," okomentovala fotky z raného detstva Čaputová. Bez komentára nezostal ani záber v spoločnosti kamarátov počas dospievania.

Nevnímala sa ako pekná, na záberoch si však povšimla drobné detaily

"Tu som mala na sebe asi najviac bižutérie," skonštatovala Čaputová, na čo sa jej Vinczeová opýtala, či sa v mladosti vnímala ako pekná. "Ani som sa tak veľmi nevnímala..." začervenala sa bývalá prezidentka.

Nechýbala ani fotografia s jej už dnes zosnulým otcom Štefanom Strapákom. "Myslím, že to je nejaký venček (spoločenská udalosť na gymnáziách, pozn. red.) alebo niečo tanečné. To som bola gymnazistka," okomentovala prezidentka.

Praktizuje zenovú meditáciu, v mladosti ju trápila aj osobná vizáž

Čaputová v rozhovore ponúkla aj recept na únik z často nepríjemnej reality a mnohých možno prekvapila. "Ja roky praktizujem zenovú meditáciu. Je to jedna z možností, ako ujsť do ticha. Dodržiavam pri tom aj kresťanské sviatky, vôbec sa to nevylučuje. Je to dokonca blízke kresťanskej kontemplácii, ktorú praktizujú aj v niektorých kláštoroch. Druhou cestou je aplikácia psychológie a spoznať svoje tiene," priznala sa predchodkyňa Petra Pellegriniho.

"Určite som mala aj mindráky. Vo svojom ženskom vývoji som sa napríklad zaoberala aj svojou vizážou. Trápilo ma aj to, že nestíham a bojujem s nedochvíľnosťou, kde som sa vyškolila vlastne funkciou. Bol to drsný terén," zaspomínala si Čaputová.

Spomína aj na vulgárne hejty, ktoré ju v paláci prenasledovali

"Neviem si predstaviť, že by som voči inému človeku cítila nenávisť," otvorila Čaputová tému nenávistných a často vulgárnych a výhražných komentárov, ktoré hlavu štátu priam až prenasledovali. "Považovala by som to za vlastné zlyhanie. Je to preto, že by som toho človeka aj súdila a až odsúdila. Tú emóciu považujem za veľmi deštruktívnu aj voči sebe samej, aj keď som sa stretla s rôznymi prejavmi voči svojej osobe," povedala bývalá prezidentka.

"Najviac to bol pre mňa šok z toho, že je to až tak veľmi rozdielne voči môjmu svetu. Hlavne preto, že veľa tých "argumentov" bolo vymyslených. Bola to absurdita na druhú. To nebolo o mne, ale o ich predstave o mne," popísala vnímanie týchto postojov prezidentka.