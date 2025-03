Trumpov cirkus spôsobuje nemožné: Kanaďania poškuľujú po vstupe do EÚ, jasné čísla prieskumu, USA dávajú košom!

Trumpov chaos spôsobuje čoraz rozhodnejších Kanaďanov v prípade EÚ. (Zdroj: TASR/AP, gettyimages.com)

BRATISLAVA - To, čo v prvých týždňoch svojho mandátu začala vykonávať administratíva staronového prezidenta USA Donalda Trumpa, sa len tak nevidí. Na bizarné ekonomické ťahy, clá, vyhlásenia o Grónsku či Kanade si pýtajú svoju daň. Posledný prieskum v Kanade priniesol pre Európsku úniu síce príjemné, no aj tak šokujúce výsledky, ktoré pretvárajú doterajšie chápanie sveta a geopolitiky. Respondenti v Kanade totiž podľa záverov prieskumu vážne uvažujú nad vstupom do Európskej únie a USA dávajú košom!

archívne video

Ministri obrany SR a ČR sa zhodli na tom, že si nevedia predstaviť NATO bez USA (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Na čisto hypotetickú možnosť, že by sa Kanada mohla v budúcnosti stať 28. štátom Európskej únie, upozornil portál Euractiv, ktorý sa odvoláva na prieskum agentúry Abacus Data. Podpora takéhoto členstva je v zámorí prekvapujúca, no zároveň aj nie. Medzi Kanaďanmi je však vyššia, ako v Spojenom kráľovstve a násobne vyššia, ako pripojenie k USA.

Podľa prieskumu je za vstup do Únie až 46 percent Kanaďanov. Takmer každý druhý Kanaďan by tak podporil vstup do EÚ, pričom 29 percent je proti a 25 percent sa nevie rozhodnúť.

Fínsko a Švédsko v neďalekej pamäti

Sú tu isté paralely. Situácia totiž mierne pripomína posledné roky, kedy napríklad aj Švédsko a Fínsko dlhé desaťročia už od 2. svetovej vojny presadzovalo nezávislosť a po ruskej agresii v roku 2022 sa zakrátko stali členmi NATO. Aj keď ide o dva rôzne spolky, tieto spoločenské nálady rušia akékoľvek precedensy a pevné pravidlá, ktoré sme doteraz rešpektovali a žili s nimi dlhý čas.

Kanadský premiér Justin Trudeau počas tlačovej konferencie v Ottawe (Zdroj: TASR/AP)

Príčiny? Prevažne Trump

Na otázku, prečo sa takto rýchlo menia spoločenské nálady Kanaďanov, ktorí majú za svojho južného suseda vyspelé USA, možno hľadať odpovede aj u Trumpovej administratívy. Ten svojími šokujúcimi vyhláseniami o tom, že by chcel z Kanady 51. štát USA a po tom, čo pohrozil aj vysokými clami, nespôsobuje práve dôveryhodnosť medzinárodného partnerstva, a tak sa každý snaží hľadať svoju cestu, EÚ nevynímajúc.

Trumpov ostrý slovník by tak paradoxne mohol prispieť nie k tomu, že Kanada raz bude 51. štát USA, ale skôr 28. štát EÚ. Sú tu však komplikácie, keďže Kanada sa geograficky nenachádza v Európe, no zákon je veľmi nejednoznačný v tom, ako sa vykladá slovné spojenie "európska krajina".

(Zdroj: TASR/AP)

Dokonca ani samotná Európska komisia možnosť vstupu Kanady do EÚ jednoznačne nevylučuje. Na zamyslenie je taj to, že samotný prieskum sa uskutočnil ešte predtým, než Trump splnil svoje hrozby a uvalil hrozivé clá na kanadský tovar. Dá sa teda predpokladať, že ďalší prieskum by tieto silnejúce protiamerické nálady len potvrdil.

Kanada predbehla Spojené kráľovstvo

Prieskum z januára navyše ukázal, že za opätovný vstup Británie do EÚ je 45 percent Britov – čo je síce rozdiel v rámci štatistickej odchýlky, no Kanaďania podľa týchto čísel túžia po európskom spoločenstve viac.

Paula Pinho ako hovorkyňa Európskej komisie na závery prieskumu reagovala pozitívne: "S výsledkami takéhoto prieskumu sme poctení. Ukazuje to atraktivitu EÚ. Svedčí to o tom, že veľmi veľká časť kanadskej verejnosti si váži EÚ a jej hodnoty."

A čo legislatíva? Je také niečo vôbec možné?

V záujme tejto témy si treba hneď v úvode povedať, že Kanada je federálny štát, ktorý je riadený ako parlamentná demokracia a konštitučná monarchia na čele s aktuálnym kráľom Karlom III.

Európske zmluvy tvrdia, že o členstvo sa môže uchádzať každý európsky štát, ktorý rešpektuje európske hodnoty. Tento "európsky štát" však v zákone nie je jednoznačne definovaný, a tak rozhodnutie zostáva na Európskej komisii a súčasných členských krajinách.