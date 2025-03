Sexi kráska zažila šok: Zadržali ju na letisku! Po plastikách ju nepoznali podľa pasovej fotografie

Janaína Prazeres sa zmenila po plastikách tak, že ju nespoznali na pasovej fotografii. (Zdroj: Instagram)

RIO DE JANEIRO - Brazílska modelka Janaína Prazeres (35) sa chystala na cestu do USA, no jej plány narazili na nečakanú prekážku. Na medzinárodnom letisku v São Paule ju imigrační údradníci na takmer trištvrte hodiny zadržali – dôvodom bol jej dramaticky zmenený vzhľad.

Zmätenie na letisku

Colníci sa zdráhali uveriť, že osoba stojaca pred nimi je skutočne tou istou ženou, ktorej fotografia sa nachádzala v cestovnom pase. Modelka bola držaná na kontrolnom stanovišti, kde ju podrobili detailnému overovaniu totožnosti.

"Vždy som vedela, že sa to raz môže stať, pretože sa môj vzhľad v priebehu rokov drasticky zmenil," priznala modelka v rozhovore pre "Need to Know". "Ale v tom momente to bol šok. Nikdy nepočítate s tým, že vás bez akéhokoľvek dôvodu zastavia na letisku."

I’m the world’s ‘perfect woman’ — I’ve had so much surgery, I was questioned at an airport for my unrecognizable passport photo https://t.co/35lcaHjJ3D pic.twitter.com/zrfolqHx20 — New York Post (@nypost) March 12, 2025

Až po opakovanom porovnaní fotografií a sérii otázok jej imigrační údradníci nakoniec dovolili pokračovať v ceste. Modelka teraz zvažuje vybavenie nového pasu, aby podobné problémy v budúcnosti predišla.

Krása za každú cenu

Janaína Prazeres investovala do plastických operácií ohromujúcu sumu – v prepočte viac ako 900 000 eur. Drastické estetické zmeny jej však priniesli nielen popularitu, ale aj nečakané komplikácie. Minulý rok bola zvolená nórskou edíciou magazínu Playboy za "najkrajšiu ženu sveta" a kvôli dokonalému vľhadu neváhala podstúpiť aj netradičné estetické procedúry – vrátane injekcií s lososími spermiami na spevnenie pozadia.

Keď sa krása stane väzením

Napriek sláve a obdivu priznáva, že jej život sa stal zložitejším, než si kedy dokázala predstaviť. "Môj vzhľad sa stal mojim väzením," priznala modelka pre "Need to Know". Okrem toho sa sťažuje na problémy v medziľudských vzťahoch – často sa stretáva so závistľivosťou a falošnými priateľstvami.

Modelka si je vedomá, že jej snaha o "dokonalosť" nesie so sebou aj vysokú daň. Otázkou zostáva, či je ochotná v tomto trende pokračovať, alebo ju spomínaný incident na letisku donútil k zamysleniu.