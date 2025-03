Danko náhle stiahol z parlamentu zásadný zákon: Problémy s pravidlami

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci okolo Andreja Danko navrhli zmeny v rámci obyčajného zákona prijatím ústavného zákona. To však nie je možné. Na problém upozornil ešte minulý týždeň opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). „Ústavným zákonom možno meniť a dopĺňať ústavu alebo iný ústavný zákon. Zákon (nie ústavný) sa mení alebo dopĺňa obyčajným zákonom, nie ústavným. Legislatívne pravidlá neumožňujú meniť obyčajný zákon ústavným zákonom,“ uviedol Dostál s tým, že presne to navrhoval Danko. „Chce predĺžiť volebné obdobie samospráv zo štyroch na šesť rokov, ale akosi to odflákol a miesto toho, aby predložil dva návrhy - jeden návrh ústavného zákona a druhý návrh obyčajného zákona, tak to dal do jedného návrhu. Ale takto sa to nerobí,“ napísal poslanec SaS ešte vo štvrtok.

Chybu si však zrejme uvedomil ešte minulý týždeň aj sám Danko. Zákon totiž stiahol. Podľa Dostála šéf SNS uznal, že ústavným zákonom nemožno novelizovať obyčajný „Stiahnutie návrhu nie je nijako odôvodnené, ale dôvod je zrejmý,“ napísal Dostál.

Poukázal zároveň aj na to, že stiahnutie návrhu bolo do podateľne doručené ešte minulý týždeň vo štvrtok a ako dátum vytvorenia je na ňom uvedená streda. Je teda pravdepodobné, že si Danko svoju chybu všimol ešte predtým, ako na ňu upozornil Dostál. „Na schôdzi NR SR, ktorá začína budúci týždeň, sa tak o tomto Dankovom nápade rokovať nebude. Čo nevylučuje, že s ním nepríde pri najbližšej možnej príležitosti. Už to však budú návrhy dva - jeden návrh ústavného zákona a jeden návrh obyčajného zákona,“ dodal Dostál.

Chcú predĺžiť funkčné obdobia

Poslanci SNS navrhovali, aby sa predĺžilo funkčné obdobie orgánov územnej samosprávy, a to starostov obcí, primátorov miest, predsedov samosprávnych krajov, ako aj poslancov obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev, zo súčasných štyroch rokov na šesť rokov. Okrem iného argumentovali nedostatkom času na realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja. „V praxi sa ukazuje, že rozvojové projekty, infraštruktúrne investície, zmeny v územnom plánovaní či reformy v oblasti školstva či verejných služieb si vyžadujú dlhší čas na prípravu, schválenie, implementáciu a vyhodnotenie. Vo viacerých prípadoch sa ukázalo, že práve krátkosť štvorročného volebného obdobia spôsobila zastavenie alebo zásadné prehodnotenie projektov v dôsledku zmien vo vedení obcí a samosprávnych krajov, čím došlo k neefektívnemu vynakladaniu verejných financií a neplneniu strategických cieľov rozvoja regiónov,“ uviedli predkladatelia.

Predĺženie volebného obdobia na šesť rokov vytvára podľa nich tiež predpoklady na stabilnejšie a predvídateľnejšie riadenie územnej samosprávy. Časté volebné cykly zasa spôsobujú neustálu kampaňovitú atmosféru, ktorá môže negatívne ovplyvňovať rozhodovacie procesy a motiváciu k realizácii dlhodobejších opatrení. Upozorňujú tiež na úsporu verejných financií vynakladaných na organizáciu volieb. Poukázali tiež na to, že dlhšie ako 4-ročné obdobie majú aj mnohé ďalšie európske krajiny.