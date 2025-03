Čísla nepustia: Najnovší PRIESKUM dáva opozícii šancu vládnuť len s Matovičom, Hlas klesol

Voľby by vyhralo PS v tesnom predstihu pred Smerom. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Počas nedele 16. marca došlo k zverejneniu už druhého prieskumu verejnej mienky. Tentokrát sa čísla rozhodla zverejniť agentúry NMS Market Research, ktorá vidí situáciu trochu odlišne. Ak by sa totiž parlamentné voľby konali v prvej polovici marca, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 23,8 percenta. V štatistike sú však čísla, ktoré súčasnú koalíciu veľmi nepovzbudia.

Aktuálne čísla zverejnila na sociálnej sieti samotná agentúra NMS Market Research. Po takmer 24-percentnom PS nasleduje vládny Smer-SSD, ktorý by získal 21,4 percenta. Obrovská priepasť medzi týmito dvoma stranami a zvyškom skúmaných strán sa, zdá sa, každým ďalším prieskumom len prehĺbuje.

Pád Hlasu a Republika, ktorá mu dýcha na krk

Svedčí o tom aj umiestnenie koaličného Hlasu-SD, ktorý je síce tretí, no spadol na jednociferných 8,8 percent a je len tesne pred štvrtou Republikou s 8,1 percentami.

Päticu doplnilo hnutie Slovensko s 6,8 percentami. Za nimi sú liberáli zo Slobody a Solidarity s 6,2 percentami a prieskum pokračuje Kresťanskodemokratickým hnutím. To by získalo rovných 6 percent. Ide však o posledný subjekt, ktorý by sa do parlamentu prepracoval.

Šanca stabilne vládnuť sa nenúka ani jednému z táborov

Pred bránami parlamentu by skončili Demokrati a Sme rodina, ktorí by mali zhodne po 4,1 percentách. Vládu by aktuálna koalícia už nezložila, no nezložil by ju ani Smer s Hlasom a prípadnou Republikou. Šancu by však mohla dostať opozícia, ktorá by síce 79-člennú väčšinu zložila, no len s hnutím Igora Matoviča.