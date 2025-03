Najnovší PRIESKUM prináša výrazné zmeny: Z parlamentu by vypadli až TRI strany! Voliči dali šancu nováčikovi

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady SR by na konci februára vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,8 percenta hlasov. V parlamente by bolo šesť strán, respektíve hnutí. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat), príspevkovej organizácie Štatistického úradu SR.

Po PS by najviac voličov hlasovalo za stranu Smer-SD, ktorú by volilo 22,5 percenta, na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 11,5 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (8,4 percenta), hnutie Republika (6,6 percenta) a Demokrati (5 percent).

archívne video

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Naopak, potrebné percentá pre mandáty v Národnej rade SR by nezískala SaS (4,3 percenta), Maďarská aliancia (4,2 percenta) ani hnutie Slovensko (3,4 percenta). Rovnako by sa do parlamentu nedostali ani hnutie Sme rodina (2,8 percenta) a SNS (1,5 percenta). Zisk ostatných strán a hnutí by bol nižší ako jedno percento.

(Zdroj: Topky (Infostat))

Zber dát sa realizoval od 21. do 28. februára 2025 na vzorke 1132 respondentov formou osobného rozhovoru. Svoju účasť vo voľbách deklarovalo 66,2 percenta populácie.