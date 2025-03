V koalícii to znova poriadne zaškrípalo! Ferenčák hodil Šutaja Eštoka cez palubu: Poprel slová straníckeho šéfa

Ján Ferenčák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

Minister vnútra tiež povedal, že k tejto téme bude poobede zasadať koaličná rada. "Ideme sa porozprávať s našimi partnermi, či už sú poslanecké kluby strany Smer, strany SNS k dispozícii v plnom počte. Za Hlas-SD môžem povedať, že my sme pripravení sa zúčastniť na tejto voľbe aj tento týždeň a vieme garantovať všetky hlasy," ozrejmil Šutaj Eštok. Dodal, že rovnakú informáciu dostal od predsedu strany Smer-SSD Roberta Fica a verí, že sa to potvrdí na zasadnutí aj zo strany SNS, že sú v plných počtoch a pripravení sa na voľbe predsedu NR SR zúčastniť. Minister naznačil, že akonáhle zistia, že majú dostatočný počet poslancov, budú diskutovať o zvolaní mimoriadnej schôdze NR SR.

Netrvalo však dlho a na tieto slová zareagoval zmienený poslanec Ján Ferenčák. Ten poprel, že by sa s Hlasom-SD dohodol na podpore Richarda Rašiho na post predsedu parlamentu. Informuje o tom Denník N. Tvrdí, že s Matúšom Šutajom Eštokom naposledy hovoril 18. februára. „Nerozumiem, prečo tak tlačia na to, aby bola voľba predsedu čo najskôr,“ povedal.

Ferenčák zároveň uviedol, že priebežne rokuje s premiérom Robertom Ficom (Smer-SSD) a s Rašim telefonoval minulý týždeň asi jednu minútu. Bolo to v čase, keď koalícia hovorila o zvolaní mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa volil nový šéf Národnej rady SR. Od Ferenčáka mal Raši údajne zisťovať, či ho podporí a či pomôže s otvorením schôdze, keďže jeden koaličný poslanec bol PN a bez neho nemali väčšinu. Ferenčák zároveň tvrdí, že najskôr je potrebné vytvoriť kompletnú dohodu s ich skupinou na pokračovanie koalície so 79 poslancami, a potom sa môžu urobiť personálne voľby vrátane šéfa parlamentu.

Koalícia má momentálne v parlamente istých 76 hlasov, čo je najtesnejšia možná väčšina. Má však záujem mať na svojej strane 79 poslancov. Premiér Robert Fico preto rokoval so Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD a poslancom Hlasu-SD Jánom Ferenčákom. V hre mal byť dokonca post ministra investícií, ktoré v súčasnosti patrí Smeru-SD. To by mohol obsadiť niekto z odídencov z Hlasu-SD alebo niekto kvalifikovaný, koho by nominovali migaľovci. Hovorilo sa tiež o tom, že Ján Ferenčák mohol obsadiť momentálne voľný post šéfa parlamentu. K dohode však zatiaľ nedošlo. Samuel Migaľ medzičasom rokoval sj so šéfom najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Michalom Šimečkom.