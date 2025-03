Ostré slová po incidente v SND: Machala nazval ľudí v divadle morálnym odpadom! Okamžitá REAKCIA herca

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Napätie medzi hercami činohry Slovenského národného divadla a predstaviteľmi vládnej moci sa opäť vyostrilo po tom, čo herci po predstavení vyjadrili nesúhlas s krokmi ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a v hľadisku ich nečakane konfrontovala bývalá poslankyňa Romana Tabaková. Jej výčitky prítomné publikum prijalo s nesúhlasom a búrlivá slovná prestrelka sa z divadla preniesla aj na sociálne siete. Situácia vyvolala silné reakcie nielen v umeleckej obci, ale aj medzi politikmi, pričom ostro sa do diskusie zapojil generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala, ktorý nešetril kontroverznými vyjadreniami.

Herci Slovenského národného divadla už dlhší čas vyjadrujú nespokojnosť so situáciou v kultúre pod vedením ministerky Martiny Šimkovičovej. Po skončení predstavení pravidelne čítajú vyhlásenia, v ktorých kritizujú kroky ministerstva. Rovnako tomu bolo aj v sobotu večer, keď však do diania zasiahla prítomná exposlankyňa Romana Tabaková.

„Boli ste úžasní, ale porušujete etický kódex a viete to veľmi dobre. Ja som si sem prišla oddýchnuť a politiku choďte protestovať na námestia,“ vyhlásila Tabaková smerom k hercom. Jej slová však narazili na tvrdý odpor publika, ktoré ju vypískalo. Herec, ktorý prezentoval vyhlásenie, navyše poznamenal, že exposlankyňa venovala viac pozornosti svojmu telefónu než samotnému predstaveniu. Video z incidentu sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach, kde ho zachytila aj satirická stránka Zomri.

Machala nazval ľudí v divadle morálnym odpadom

Po incidente sa Tabakovej zastalo viacero politikov a verejných činiteľov. Výrazne sa k nej postavil generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala, ktorý nešetril ostrými slovami. „Erupcia primitívnej nenávisti z publika voči exposlankyni Tabakovej, keď sa ako divák ohradila proti čítaniu protivládnych pamfletov na konci predstavenia, je smutným dôkazom, že morálny odpad je nielen na javisku, ale sedí aj v hľadisku SND,“ vyhlásil Machala na Telegrame.

Jeho vyjadrenia však prekvapili aj samotnú Tabakovú, ktorá sa od nich dištancovala. „Nechcem dávať všetkých do jedného vreca,“ povedala pre Denník N s tým, že ona sama nikoho neurážala a snažila sa viesť slušnú diskusiu. Dodala, že do divadla plánuje chodiť aj naďalej a ak podľa nej herci opäť porušia etický kódex, znova sa ozve.

Pohŕdanie ľuďmi s kultivovaným názorom

Na celú situáciu reagoval aj herec SND Martin Šalacha, ktorý vyhlásenie čítal. Podľa neho bola reakcia Romany Tabakovej len pokusom o zviditeľnenie sa. „Celé to bolo vypočítavé a zlomyseľné. Prišla tam len s cieľom vyvolať konflikt a získať pozornosť pre svoje sociálne siete,“ uviedol Šalacha pre Denník N. Tvrdí, že exposlankyňa predstavenie Krvavá svadba ani poriadne nevidela, pretože po niekoľkých desiatkach minút odišla a vrátila sa až pred koncom.

Machalove ostré slová o „morálnom odpade“ označil herec za pohŕdanie ľuďmi, ktorí majú kultivovaný názor. „Je to úradník, ktorého odniekiaľ zobrali, dali ho na poličku a on sa pocítil,“ uviedol Šalacha, ktorý zároveň skritizoval, že Machala sa takto negatívne vyjadril o divákoch, ktorí si v neľahkých časoch kúpili lístok za ťažko zarobené peniaze. „Nazvať ich odpadom sa podľa mňa už nedá nazvať ani prerazením dna, lebo už toľkokrát ho prerazili, že sa to viac už ani nedá,“ dodal Šalacha.

Na stranu hercov sa postavila aj riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová. Podľa nej majú herci právo verejne vyjadrovať svoj postoj a čítanie vyhlásenia po predstaveniach vníma ako súčasť ich občianskej angažovanosti. „Diskusie o tom, ako ďalej, prebiehali už na druhý deň po incidente,“ uviedla Kičiňová. „V nedeľu po predstavení vyhlásenie opäť zaznelo a diváci reagovali pozitívne, láskavo a s plným porozumením. O ďalších krokoch bude súbor uvažovať.“