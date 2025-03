Fico prehovoril o predčasných voľbách: Pravdepodobnosť je nízka, rokovania s odídencami pokračujú!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Avizoval, že miesto šéfa ministerstva investícií, ktoré v súčasnosti patrí Smeru-SD, by mohol obsadiť niekto z odídencov Hlasu-SD alebo niekto kvalifikovaný, koho odídenci nominujú. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

"V tomto okamihu som od predčasných volieb len tak ďaleko, ako to bude potrebné, pretože ja musím pripustiť, že takáto alternatíva stále existuje, ale pokiaľ dôjde aj k dohovorom a k rozumným dohovorom s ľuďmi, ktorí odišli z Hlasu a s poslancom Ferenčákom, ktorý je stále vo vnútri v Hlase, tak si myslím, že opätovne sme schopní obnoviť 79 a pokračovať ďalej," skonštatoval.

Fico zároveň deklaroval, že Smer-SD, ktorého je lídrom, je najstabilnejší politický subjekt, ktorý vie garantovať stabilitu slovenského politického systému. Poukázal na to, že problémy mali vo vnútri Hlas-SD aj SNS a on to musel riešiť. "Myslím si, že mne asi naozaj nikto nemôže v tejto krajine vyčítať lenivosť," dodal.

Fico si však nemyslí, že sa vo vládnej koalícii trápi. Argumentoval, že prijímajú mnohé dôležité opatrenia a zákony. "Mojou povinnosťou je, aby bola stabilná vláda, aby vláda fungovala, aby vláda plnila programové vyhlásenie a ,samozrejme, aby prechádzali návrhy zákona. Zatiaľ sa nám nestalo, že by niečo neprešlo. Je to komplikované, je to ťažké, ale nie je to kvôli mne," podotkol.

Predseda vlády sa vyjadril aj k voľbe predsedu NR SR. Nateraz ju nepovažuje za rozhodujúcu. Zároveň upozornil, že pri tajnej voľbe sa môže stať všeličo. Nerozumie preto nominantovi Hlasu-SD na daný post Richardovi Rašimu, prečo chce podstúpiť dané riziko. V prípade, že sa tak však rozhodne, premiér mu garantuje podporu všetkých poslancov parlamentu za Smer-SD.

