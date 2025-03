Politické stávky naberajú na sile! Bookmaker o kurzoch na predčasné voľby: TOTO je najpravdepodobnejší scenár

(Zdroj: TASR/Roman Hanc, Getty Images, Topky/Vladko Anjel))

Stávková spoločnosť Tipsport zaradila do svojej ponuky špeciálne stávky zamerané na predčasné parlamentné voľby. Podľa vedúceho bookmakerov a špecialistu na politické stávky Pavla Boška je situácia vo vládnej koalícii dlhodobo nestabilná. Koalícia nemá pevnú väčšinu v Národnej rade SR, čo vedie k neustálym rokovaniam o podpore a hľadaniu jednotlivých poslancov, ochotných podporiť vládne návrhy.

„Kvôli termínom v Ústave SR a volebnom zákone sa predčasné voľby pravdepodobne tento rok už nestihnú, no domnievame sa, že do leta 2026 sa uskutočnia,“ uvádza Boško. Aktuálny kurz na túto možnosť je 1,33:1. V praxi to znamená, že ak tipujúci vloží na túto príležitosť 10 eur, v prípade správneho tipu získa výhru 13 eur. Naopak, na možnosť že sa do 30. júna 2026 predčasné voľby neuskutočnia, je vypísaný kurz 2,60:1.

archívne video

Predpoklad predčasných volieb nie je, tvrdí Taraba: Sme vo fáze, keď je kríza vyriešená (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Tipsport pri zostavovaní kurzov čerpá predovšetkým z verejne dostupných informácií. Bookmakeri sledujú vyjadrenia politikov v médiách a na sociálnych sieťach, analyzujú prieskumy verejnej mienky a konzultujú situáciu s politológmi či analytikmi. Práve kombinácia týchto faktorov vedie k určovaniu kurzov, ktoré sa môžu postupne meniť v závislosti od aktuálneho vývoja na politickej scéne.