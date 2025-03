Koalícia nesmie hazardovať s bezpečnosťou a sabotovať obranu EÚ

Strana SaS (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koalícia nesmie hazardovať s bezpečnosťou a sabotovať obranu Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z tvrdení opozičnej strany SaS na stredajšej tlačovej konferencii. Kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za to, že už vopred oznamuje svoje postoje k vetovaniu rozhodnutí na štvrtkovom (6. 3.) mimoriadnom samite EÚ, hoci mu ešte stanoviská neschválil výbor pre európske záležitosti.

"Chcem vyzvať poslancov koalície, aby nehazardovali s bezpečnosťou Slovenska a zajtra na výbore žiadali od premiéra záruku, že nebude sabotovať snahy o vojenské posilnenie Európskej únie a tiež o pomoc Ukrajine," uviedla opozičná poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Pripomenula, že podľa ústavného zákona musí člen vlády pri rokovaniach v EÚ dodržiavať stanovisko, ktoré schválila Národná rada (NR) SR.

Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že premiér by mal skončiť s agresívnou rétorikou voči spojencom v EÚ a hľadať možnosti spolupráce v otázkach diverzifikácie energií a energetickej bezpečnosti a nespoliehať sa len na ruský dovoz. "Nebáť sa hovoriť o navyšovaní výdavkov na obranu," podotkol Krúpa.

Podľa neho by sa Slovensko malo viac zapájať do plánov EÚ, ktoré smerujú k posilneniu európskej obranyschopnosti. Podotkol, že ak sa Slovensko do týchto projektov nezapojí, fondy EÚ budú presmerované k aktívnym krajinám. "Môže sa stať, že z toho nebudeme mať financie, nebudeme beneficienti a že budeme možno nútení zvýšiť výdavky na obranu len z vlastných zdrojov," vysvetlil Krúpa.

Tvrdí, že ak sa Slovensko nezapojí do európskych iniciatív, hrozí mu strata relevantnosti, bezpečnostných záruk a výhod z EÚ. "Kto nám bude garantovať našu bezpečnosť a obranu? Čína alebo Putin?" pýta sa poslanec.

Predseda SaS Branislav Gröhling sa zastavil pri téme vymenovania Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD) za nového ministra cestovného ruchu a športu. Podľa Gröhlinga nemá Huliak potrebné skúsenosti, pripomenul tiež, že takto bude jedným z členom vlády človek, ktorý mal vo svojom programe napísané, že chce vystúpiť z EÚ a NATO. "Toto bolo dnes posvätené aj prezidentským palácom a, bohužiaľ, aj prezidentom SR Petrom Pellegrinim," poznamenal.

V Bruseli sa vo štvrtok uskutoční mimoriadny samit EÚ o podpore Ukrajine a európskej obrane. Zvolaný bol s cieľom diskutovať o tom, ako reagovať na drastickú zmenu kurzu politiky USA k vojne na Ukrajine.

Premiér nesúhlasí s vojenskou ani finančnou podporou Ukrajiny. Navrhuje do záverov samitu EÚ vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie na Slovensko a do Európy. Odmietnutie návrhu SR podľa jeho slov výrazne skomplikuje prijatie záverov na samite. Môže sa podľa Fica stať, že zablokuje prijatie záverov, ktoré sa týkajú finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine.