Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS príde s viacerými legislatívnymi návrhmi na pomoc ženám zažívajúcim násilie. Presadiť by chcela aj súkromnú obžalobu, keď by obeť násilia mohla dostať prípad pred súd aj v situácii, keď by orgány činné v trestnom konaní nekonali. Poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS to avizovali na utorkovej tlačovej konferencii.

"Je to v niečom revolučná myšlienka s ohľadom na naše procesné pravidlá, ale je to možné, ako ukazujú iné krajiny, práve v prípadoch, keď jednoducho štát je nespôsobilý," uviedla poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS). Ako dodala, upraviť by sa mali aj trestné kódexy. SaS by do nich chcela zapracovať novú definíciu znásilnenia aj zadefinovať prečin domáceho násilia, aby takéto násilie nebolo kvalifikované ako priestupok. Efektívnemu vyšetrovaniu by podľa Kolíkovej zároveň pomohlo vzdelávanie policajtov a ich špecializácia.

archívne video

Tím SaS sa rozrastá, strana predstavila novú tvár (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Poslankyňa Martina Bajo Holečková (klub SaS) upozornila, že podľa prieskumov sa na Slovensku s násilím stretlo v poslednom roku zo strany svojho priateľa 11 percent žien. Európsky priemer je pritom len päť percent. Iba 15 percent žien sa pritom dokáže obrátiť na políciu či úrady. Podotkla, že neexistujú štatistiky, koľko z nich aj podá trestné oznámenie či sa nakoniec spravodlivosti domôže. Páchatelia zároveň podľa nej vyviaznu s nízkym trestom. Poukázala, že trest odňatia slobody je uložený iba štyrom percentám násilníkov. Za posledných päť rokov pritom polícia eviduje 125 prípadov vrážd žien, pričom približne tretina bola spáchaná ich partnerom.