Vláda by mala pomôcť ľuďom znížiť spotrebu energií zateplením ich domov, upozornil Hajko

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak chce vláda dotovať ceny energií, tak to musí byť na adresnej úrovni. Jedným z riešení, ako pomôcť ľuďom s vysokým pomerom výdavkov na energie, je znížiť ich spotrebu. Vláda by sa mala zamerať na podporu rekonštrukcie ich domov a bytov, a to napríklad na zatepľovanie. Upozornil na to opozičný poslanec z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozef Hajko.