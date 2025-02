Žiadne povolenie na výstavbu spaľovne pri Dudinciach nebolo vydané, uviedol Taraba

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Žiadne povolenie na výstavbu spaľovne pri Dudinciach zo strany envirorezortu nebolo vydané. Ministerstvo životného prostredia odmieta akúkoľvek diskusiu o tom, že by tam mala byť spaľovňa. Pred rokovaním vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

"Preveril som celý proces. Povolenie na žiadnu spaľovňu na životnom prostredí nebolo. Všetky rezorty, ktoré sa k tomu vyjadrili, majú negatívny postoj, takže môžem verejnosť upokojiť. Predpokladám, že nemôže byť pozitívny postoj k spaľovni, kde sa všetci vyjadrujú negatívne," poznamenal Taraba.

video

Tomáš Taraba a Kamil Šaško o aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Envirorezort požiadal ministerstvo zdravotníctva o písomné stanovisko k hodnoteniu postavenia spaľovne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tvrdí, že ide o štandardný proces, ktorý spadá do pôsobenia Štátnej kúpeľnej komisie (ŠKK). "Stanovisko je niečo úplné iné ako rozhodnutiu a k vydaniu žiadneho rozhodnutia nedošlo," podotkol Šaško. Priblížil, že vyjadrenie stanovuje sedem podmienok pre firmu, ktorých nesplnenie by znamenalo negatívne rozhodnutie. Podmienky majú za cieľ ochranu prírodných liečivých zdrojov a minerálov.

Poukázal na to, prečo došlo k zmene negatívneho stanoviska

Šaško zároveň poukázal na to, prečo došlo k zmene negatívneho stanoviska k výstavbe, ktoré vydala v roku 2023 ŠKK. Urobila tak na základe neúplného zámeru, ktorý neobsahoval hlukovú štúdiu či dopravno-kapacitné posúdenie. Šéf rezortu zdravotníctva reagoval aj na kritiku vydanej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a v Slatine a druhy zakázaných činností v týchto pásmach. Išlo podľa neho len o zosúladenie s ostatnými vyhláškami. "Máme s pánom ministrom otvorenú komunikáciu a ja rešpektujem jeho kompetenciu. V prípade, že to nezapadá do jeho stratégie, tak túto vyhlášku jedným podpisom okamžite zruším," uviedol Šaško.

Taraba zopakoval, že postaviť spaľovňu pri kúpeľoch je čisté bláznovstvo. Slovensko podľa neho potrebuje tri až štyri spaľovne, mali by byť v areáloch bývalých chemických závodov a napojené na železničnú sieť. Košická spoločnosť Granya chce v obci Hontianske Tesáre postaviť zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad. Energetické ReUse centrum - ERC v predpokladanom náklade 120 miliónov eur má vyrásť v blízkosti lokality Dvorníky na pozemkoch súkromného majiteľa. Odmietavý postoj k výstavbe viackrát okrem starostov vyjadrili aj miestni obyvatelia.