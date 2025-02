Veľké opozičné zmierenie? V stávke je Cigániková, matovičovci chcú jej VYHADZOV! Potom sú vraj ochotní diskutovať

Matovič je ochotný pripustiť, že SaS sa "zmenila", ak by vraj odišla Bittó Cigániková. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličné rokovanie rieši jednu krízu za druhou, no ani v opozičnom tábore to nevyzerá veľmi optimisticky. Najnovšie roztržky spôsobil líder hnutia Slovensko a expremiér Igor Matovič, ktorý sa so svojimi poslancami odmieta podieľať na otváraní schôdzí, ktoré iniciujú SaS a Progresívne Slovensko. Sám šéf bývalého OĽaNO (dnes hnutia Slovensko) povedal, že už viac nebudú slúžiť ako "priskočjankovia". Najnovšie sa však bývalý premiér zveril, že SaS má šancu dokázať politickú premenu v momente, ak sa zbavia jednej z poslankýň.

Rozhorčenie Matoviča po poslednej schôdzi

Obrovské vášne rozvíril sám Matovič, keď po poslednom pokuse odvolať Tomáša Tarabu a Martinu Šimkovičovú nemal v pléne všetkých poslancov. Upozornili na to nielen opoziční poslanci z SaS a PS, ale aj niektorí novinári, čo bývalého predsedu vlády poriadne podráždilo. "Ak je PS lídrom opozície, tak akákoľvek mimoriadna schôdza bude aj s našimi poslancami zvolaná a vtedy budú aj naši poslanci hlasovať na tej mimoriadnej schôdzi. Ak naďalej tu PS bude rozbíjať jednotu opozície, tak naši poslanci síce prítomní na schôdzi budú, ale nebudú dodávať hlas na zvolanie mimoriadnych schôdzí. Robíme to preto, aby sa PS prebralo, že zrazu tu bude liberálno-progresívna väčšina na Slovensku, s ktorou porazia Fica," povedal nahlas Matovič.

SaS píše nový príbeh, tvrdí šéf liberálov Gröhling

Najnovší posun a možné zmierenie načrtol v relácii Politika 24 v TV JOJ šéf SaS Branislav Gröhling. Ten v relácii prekvapil nielen tým, ako sa chce postaviť k zvyšku opozície, ale aj tým, ako si predstavuje nové vedenie strany SaS. Ten sa s bývalým šéfom Richardom Sulíkom (mal s Matovičom výrazný konflikt) rozchádza aj pri názore protiruských sankcií, ktorým Sulík nepripisoval veľký a dlhodobý význam. "To bol názor Richarda Sulíka. Toto je môj názor. Ja píšem nový príbeh Sasky a ten nový príbeh Sasky vám teraz tu hovorím ako predseda Sasky, že toto bude náš postoj. To, aký je postoj pána Sulíka? Tak to sa spýtajte jeho, Ale je to jeho súkromný názor, ktorý nezdieľam ani ja, ani predsedníctvo a ani naša strana," povedal prekvapivo Gröhling.

Čo s Cigánikovou a jej politickým koketovaním s Hlasom?

Pri tejto téme sa otvorila aj diskusia o poslankyni Jane Bittó Cigánikovej, ktorá sa už v dvoch médiách vyjadrila, že za istých okolností si vie predstaviť spoluprácu s terajším koaličným Hlasom-SD. Jej názor rozhodne nezdieľa Matovič a ani aktuálne predsedníctvo SaS. Sám Gröhling povedal, že sa s ňou už na túto tému rozprával v súkromí. Práve ona môže byť bodom a témou, kde sa môžu tieto rozhádané strany zjednotiť.

"S pani Cigánikovou sme sa na túto tému rozprávali, sme si vysvetľovali, aj sme si argumentovali, že ako do budúcna. A ja aj nechcem povedať, že chápem, čo chcela povedať, ale mojou prioritou, mojou prioritou je vybudovať nový príbeh SaSky, ktorý ľuďom dá víziu do budúcna, ktorým ľuďom dá pokoj, Ktorým ľuďom dá garanciu, že SaSka v budúcej vláde bude stabilný partner a že tá vláda dovládne. To je môj signál smerom k verejnosti, aby sme získali voličov, aby sme boli silná strana, aby sme boli silným partnerom Progresívnemu Slovensku a KDH a aby sme nemuseli uvažovať o niečom takom, že by sme sa mali rozprávať o tom, že by sme vládli s hlasom," povedal na JOJke Gröhling.

Ak vyhodíte Cigánikovú, môže to byť dôkaz, že ste sa zmenili, odkázal Matovič

Jeho slová si vypočul aj sám Matovič, ktorý na jednom zo svojich nedeľných živých vstupov prehovoril aj na tému opozičného spájania sa. "Samozrejme, že to nie je nič príjemné, keď viete, že niekto sa tu na vás vyvršuje," povedal ohľadom Progresívneho Slovenska na úvod Matovič. "Veľmi by som si prijal, aby bola SaS "iná", ale bol to sám Gröhling, ktorý Sulíkovi asistoval pri povalení vlády. (..) Možno to Gröhling hovorí aj po tom, ako videl diskusie ľudí pod hrdinskými vyjadreniami Šimečku o vylučovaní Matoviča," zamyslel sa nad televíznymi slovami Gröhlinga Matovič.

Ten zároveň na strime priniesol údajné informácie z kuchyne SaS. "Oni vraj silou mocou chcú vyhodiť Cigánikovú, to by bol dobrý znak. Naznačovalo by to, že by mohli byť nakoniec iní," dodal Matovič. Tá Matovičovi už skôr adresovala slová, že si s ním nevie predstaviť spoluprácu. Nielen že sa s ním vraj "nedá vládnuť", ale ani spolupracovať v opozícii. Ak by sa vraj ale napriek tomu vedenie liberálov rozhodlo s ním dohodnúť, rešpektovala by to, ale ona sama by vo vláde s hnutím Slovensko nebola. "Vylučujem, že by som išla do spolupráce s nimi a že by som zastávala nejakú významnú funkciu," povedala pre Aktuality.sk Cigániková.