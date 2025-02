Progresívne Slovensko považuje novelu zákona o sudcoch a prísediacich za škodlivú

Zuzana Števulová a Lucia Plaváková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Súdna rada v spojení týchto všetkých zmien bude mať kontrolu nad hodnotením sudcov, návrhmi na disciplinárne konanie aj nad zložením disciplinárnych senátov, ktoré o týchto disciplinárnych podnetoch rozhodujú," uviedla Plaváková.

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko na tému Minister Susko rozvracia spravodlivosť ďalšou novelou (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Števulová vysvetlila, že novela zákona by v navrhovanom znení mohla zmeniť zloženie disciplinárnych senátov na Najvyššom správnom súde. Doteraz majú v senáte väčšinu sudcovia tohto súdu. Po zmene legislatívy by ju mohli mať prísediaci, ktorých vyberie Súdna rada.

Zuzana Števulová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

PS upozornilo, že novela zákona by mohla zároveň zrušiť zverejňovanie hodnotení sudcov. Tieto zmeny podľa hnutia neboli dostatočne odôvodnené. "V dôvodovej správe sa to obhajuje potrebou zabezpečiť ochranu hodnotených sudcov pred negatívnymi vplyvmi. No ja celkom nerozumiem, čo to presne znamená, ale viem, kde som sa tieto slová dočítala, bolo to v uznesení Súdnej rady. Čiže ešte úplne sú jedna k jednej okopírované aj slová Súdnej rady do dôvodovej správy," upozornila Plaváková. Obmedziť by mohla aj samotné hodnotenie sudcov.

Lucia Plaváková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako poslankyňa dodala, nová legislatíva by mohla zmeniť i odmeňovanie sudcov. Niektorým by mohli pribudnúť aj paušálne náhrady. Plaváková si myslí, že takéto zaťaženie štátneho rozpočtu v čase, keď je potrebné konsolidovať, nie je vhodné. Ministra vnútra vyzvala, aby pripravil nové znenie návrhu novely zákona.