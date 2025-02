PS hovorí o koaličnej kríze a neschopnosti prijímať legislatívu v Národnej rade SR

Martin Dubéci (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS hovorí o pokračujúcej koaličnej kríze. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčíta, že ešte stále nepriniesol riešenie. Upozorňuje na to, že pre problémy sa vo februári nekonala riadna schôdza parlamentu. Hovorí o neschopnosti prijímať dôležité opatrenia a legislatívu v Národnej rade (NR) SR. Uviedol to predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci na štvrtkovej tlačovej konferencii.

"Čo sa týka schôdze NR SR, my sme pripravení, ak by bola skôr, nech je skôr. Ale je to na vládnej koalícii, proste koalícia musí povedať, že už sú schopní sa zísť. Keď tá NR SR bude zvolaná skôr, tak my sa tomu prispôsobíme, ale opäť, ja nad tým ani nerozmýšľam, lebo mám pocit, že to je absolútne nerealistické. Oni budú radi, keď sa im to do toho marca vôbec podarí a teda môj odhad je ten, že sa im to nepodarí," skonštatoval.

Tlačová konferencia strany PS na tému Robert Fico stráca posledné zvyšky autority a krajina je v stále hlbšej paralýze (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dubéci kritizoval, že pre problémy v koalícii sa v parlamente neschvaľovali dôležité zákony. Upozornil na to, že stojí napríklad voľba predsedu parlamentu aj ďalšie personálne voľby. Poukázal na to, že sa nerokovalo ani napríklad o daňovej legislatíve či bodoch k odlesňovaniu aj poskytovaniu právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. "Nehovoriac o zákonoch, o ktorých my už dnes vieme, že ministri ich nechcú posielať ani do NR SR, lebo vedia, že NR SR je paralyzovaná," podotkol. Neriešenie viacerých oblastí a problémov vyčítal koalícii aj poslanec Ján Hargaš (PS). Kritizoval napríklad nefunkčný kataster či neriešenie situácie s drahšími potravinami.