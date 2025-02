Rumunsko po opakovaných incidentoch schválilo zákon o zostreľovaní dronov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

archívne video

Sú to drony kráľovskej brigády. Ich hlavným cieľom je ničiť nepriateľa údermi z oblohy. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Bezpilotné lietadlá, ktoré nelegálne prekračujú rumunskú štátnu hranicu a lietajú vo vzdušnom priestore krajiny bez potrebnej autorizácie, môžu byť zničené, zneškodnené alebo nad nimi môže byť prevzatá kontrola," uvádza sa v návrhu zákona, ktorý už skôr schválila dolná komora parlamentu. Krajne pravicoví poslanci hlasovali proti zákonu a tvrdili, že je zbytočný, pretože "mier na Ukrajine je už na dosah", píše AFP.

🔹 Întărim apărarea României! 🔹 Astăzi am condus ședința de plen în care au fost votate și adoptate două legi esențiale... Posted by Abrudean Mircea on Wednesday, February 26, 2025

"Posilňujeme obranu Rumunska!" napísal na sociálnej sieti Facebook dočasný predseda senátu Mircea Abrudean. Vojna na Ukrajine ukázala, že "rozsah rizík a hrozieb pre národnú bezpečnosť... sa musí rozšíriť o nové prostriedky, ktoré sa pri útoku používajú," ozrejmilo rumunské ministerstvo obrany. Po schválení v parlamente musí zákon podpísať ešte prezident.

Napätie po náleze ruských dronov

Začiatkom februára si Rumunsko a Moldavsko predvolali ruských veľvyslancov po tom, ako sa na ich územiach našli úlomky ruských dronov. Podľa moldavských úradov sa dva drony zrútili na poliach, no úlomky bezpilotných lietadiel sa neskôr objavili aj na ďalšom mieste. "Tieto nezákonné a nezodpovedné útoky musia prestať a Rumunsko si vyhradzuje právo prijať potrebné opatrenia," uviedlo v tom čase rumunské ministerstvo zahraničných vecí.