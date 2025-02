Koalícia má dohodu! Michelko z SNS hovorí o tesnej väčšine 76 poslancov

Roman Michelko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vládna koalícia by mala mať už zabezpečenú podporu 76 poslancov Národnej rady SR. Ako uviedol poslanec Roman Michelko (SNS), so skupinou štyroch poslancov okolo nezaradeného poslanca Rudolfa Huliaka by už mal existovať istý typ dohody. S poslancami okolo Samuela Migaľa sa naďalej rokuje.