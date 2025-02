Cigániková vysvetľovala politické flirty s Hlasom: To fakt chcete ísť radšej s Matovičom? Pýta sa opozície

Cigániková opäť vysvetľovala, ako to myslela so spoluprácou s Hlasom. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ako to myslela ohľadom spolupráce s Hlasom-SD a ako si predstavuje podobu budúcej vlády? Tieto otázky adresovala Jane Bittó Cigánikovej z SaS prakticky väčšina demokratickej opozície, ktorá sa (aj s niektorými SaSkármi) pozastavila na jej už skôr vyslovených slovách o možnej spolupráci so stranou Matúša Šutaja Eštoka. Prvá žena liberálov pre zdravotníctvo teraz vysvetlila, ako to myslí a prečo individuálne a aj na straníckej úrovni trvá na svojom vlastnom názore ku koaličnému Hlasu.