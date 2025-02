Opozícia reaguje na vládnu rekonštrukciu: Nevyriešili NIČ! Konflikty pokračujú, cestou sú len predčasné voľby

Opozícia reaguje na vládnu rekonštrukciu. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, Facebook/Robert Fico)

Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenili sa pomery rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť aj rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, aj ministerstvo cestovného ruchu a športu.

Koaliční predstavitelia počas týchto dní rokovali o riešení problémov v koalícii a obnovení stálej vládnej väčšiny v parlamente. Viackrát avizovali aj možné zmeny vo vládnom kabinete vzhľadom na zmeny pomerov v Národnej rade SR. Koalícia mala totiž na začiatku volebného obdobia 79 poslancov.

Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom zo SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.

Nevyriešili nič, hodnotí Šimečka

Zmenou koaličnej zmluvy nevyriešila vládna koalícia nič, ani len väčšinu v parlamente. Jediným skutočným riešením pre Slovensko sú predčasné voľby. Vyhlásil to na sociálnej sieti predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

"Po mesiacoch hádok a chaosu Robert Fico zobral dve ministerstvá koaličným partnerom. Ale stále nie je jasné, ako chce zaručiť funkčný parlament so stabilnou väčšinou. Chaos pokračuje," konštatuje Šimečka.

Koalícia sa podľa neho bude naďalej zaoberať iba sama sebou namiesto toho, aby riešila problémy ľudí. Nemá ani väčšinu v Národnej rade SR, pričom "stále nikto nevidel tých sľubovaných 79 poslancov, ktorých mali predstaviť už v pondelok." Politický zlepenec rieši podľa Šimečku celé mesiace iba sám seba, svoju beztrestnosť či posty, a takto to pôjde ďalej, keďže ich nespája žiaden program.

Riešenie s dvojdňovým sklzom, píše Plaváková

Názorom prispela aj poslankyňa PS Lucia Plaváková. "Dva dni po vypršaní ultimáta prišla koalícia s dodatkom ku koaličnej zmluve. A koaličná kríza pokračuje. Parlament je stále paralyzovaný. A tak budú naďalej riešiť samých seba namiesto toho, aby riešili problémy ľudí na Slovensku," myslí si Plaváková.

Je dokonané, okomentoval Matovič

Príspevkom sa vyjadril aj predseda hnutia Slovensko (OĽaNO, pozn. red.) Igor Matovič, podľa ktorého je "dokonané". "Ficovi odľahlo. Nakúpil poslancov a môže si ďalej užívať beztrestnosť a rochniť sa v zlatej vani. Slovensko tak čakajú ďalšie roky rozkrádania, úpadku a medzinárodnej hanby," zareagoval bývalý premiér.

Fico je zbabelý politik, vyhlásila Remišová

So statusom prišla aj bývalá vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. "Správou dňa nie je, že koalícia sa po mesiacoch chaosu konečne dohodla na deľbe válovov, kšeftov a funkcií pre seba. Skutočnou správou dňa je, že premiér Robert Fico je zbabelý politik, ktorý svojím konaním ohrozuje Slovensko. Keď mal možnosť ukázať, že to so záujmami Slovenska myslí vážne, zutekal pred stretnutím s generálnym tajomníkom NATO a radšej si zvolil výlet do USA s Milanom Uhríkom – všetko len pre snímku s Donaldom Trumpom," napísala Remišová.

Tajné služby by mali monitorovať Fica, reaguje Bajo Holečková

Čerstvá poslankyňa z radov SaS Martina Bajo Holečková si pri reakcii na podvečerné dianie v koalícii zobrala do zreteľa Ficove slová o nasadení všetkých zložiek pri náznaku kupčenia s poslancami v dôsledku koaličnej krízy. "Premiér chcel nasadiť tajné služby na každého, kto bude kupčiť s poslancami. Po oznámení, že Hlasu a SNS zobral po jednom ministerstve, aby si týmito ministerstvami mohol následne kúpiť lojalitu nespokojných poslancov, by mali tajné služby monitorovať najmä Fica samého. Takto totiž vyzerá kupovanie poslancov v priamom prenose," zareagovala Bajo Holečková s tým, že Hlas je podľa nej už rovnaký ako Smer.

Čo tam po tom, že stagnuje ekonomika, hlavne, že máme dodatok ku zmluve, reaguje Dej

Vládnu koalíciu si "vychutnal" aj poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej. "Zatiaľ nie je jasné, ako "dodatok ku koaličnej zmluve" má zaručiť funkčný parlament so stabilnou väčšinou. Predpokladám, že do pár mesiacov, ak nie týždňov budeme toto divadlo nestability vládnej koalície vidieť opäť. Čo tam potom, že nám stagnuje ekonomika, máme zlú konsolidáciu, mladí ľudia odchádzajú do zahraničia a bývanie je stále viac a viac nedostupné. Celé mesiace riešia iba seba, svoje fleky a pomstu. Jediné skutočné riešenie pre Slovensko nie sú dodatky ku koaličnej zmluve, ale predčasné voľby," napísal Dej v statuse na sociálnej sieti Facebook.

Správou dňa nie je dohoda, ale fleky, tvrdí Gröhling

Svoj názor na vyriešenie koaličnej krízy priniesol aj predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. "To je podľa Fica "správa dňa". Správou dňa sú teda fleky. Nie splnené sľuby, riešenie zdražovania či cien benzínu. Fleky. Lebo o toto im celý čas ide. Túto nočnú moru však budeme žiť ďalej – prinajmenšom do ďalšej krízy, ktorá pripraví ľudí na Slovensku o pokoj, istoty a ďalšie peniaze. Táto koalícia sa už ani len netvári, že jej ide o krajinu. Je to len boj o moc, trafiky a vlastné pozície," skonštatoval šéf liberálov.

"Zlepenec zlepencov sa rozpadáva pred očami, no Smer-SSD, Hlas-SD a SNS sa z posledných síl snažia udržať pri koryte – aj za cenu absolútneho rozvratu štátu. (..) Toto nie je vláda, toto je nekompetentná partička, ktorá sa drží pri moci už len silou svojej drzosti. Vydržia ešte pár mesiacov, možno rok, ale nevyhnutné len oddialili. Pripravme na ďalší chaos, ďalšie rozkrádanie, zdražovanie a ďalšie diletantstvo. Predčasné voľby, kde mali občania rozdať karty nanovo, boli najlepším riešením pre Slovensko. My sme stále na ne pripravení. Máme program a víziu," dodal predseda SaS.