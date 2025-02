Emotívny Danko sa lúči s ministerstvom športu: VIDEO Musel som urobiť najťažšie rozhodnutie!

Andrej Danko po podpise dodatku koaličnej zmluvy (Zdroj: Repro foto Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že koaličná kríza je zažehnaná. Smer-SD získa po podpise nového dodatku koaličnej zmluvy dve ministerstvá. Hlas-SD príde o ministerstvo investícií a SNS o novozaložené Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Predseda SNS Andrej Danko po novej koaličnej dohode neskrýval emócie a podľa jeho slov spravil asi najťažšie politické rozhodnutie v živote.

Danko v súvislosti s novou koaličnou zmluvou uviedol, že urobil asi jedno z najťažších politických rozhodnutí v živote. Poďakoval sa všetkým, ktorí mu pomáhali zriadiť jeho sen - nové ministerstvo cestovného ruchu, ktoré po novom pripadá Smeru. Zároveň však uviedol, že "žiadne ministerstvo nikdy nikomu nepatrí," no verí, že časom ukáže svoju "životaschopnosť" a že bolo dôležité, že ho zriadili. Vďaka tomu minulý rok podľa jeho slov pripadlo športu o 80 miliónov eur viac.

Dodal, že sa snažia vytvoriť podmienky premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SSD), aby mohol rokovať s poslancami, ktorí nerešpektovali politické strany, s ktorými sa dostali do parlamentu. "Toto je, žiaľ, jediná cesta, ako odblokovať parlament a opäť prijímať zákony," vyhlásil.

Ponúkol podľa jeho slov všetko, čo je v portfóliu SNS, aby tu nebola vláda Progresívneho Slovenska a "slniečkárov" a tiež všetko, aby vznikla vláda. "Môžme sa s čistým vedomím a svedomím pozrieť do očí občanov tejto republiky. SNS urobila všetko preto, aby táto vláda zotrvala. Nie je to ľahká politická obeta, pretože toto ministerstvo bol môj sen - z hľadiska politickej realizácie, ale podpísal som to, aby Robert Fico a naša vláda mohla fungovať ďalej," konštatoval neskrývajúc emócie.

Nová koaličná dohoda

Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenili sa pomery rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť aj rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, aj ministerstvo cestovného ruchu a športu.

"Vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k zníženiu počtu členov poslaneckých klubov Hlasu-SD a SNS, predseda strany Smer-SD Robert Fico, predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok a predseda strany SNS Andrej Danko podpísali dodatok ku koaličnej zmluve, na základe ktorého sa doterajší pomer rozdelenia členov vlády sedem Smer-SD, sedem Hlas-SD, tri SNS mení na pomer deväť Smer-SD, šesť Hlas-SD a dva SNS," priblížil Úrad vlády.