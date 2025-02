Danko rozpútal hnev a nespokojnosť na viacerých frontoch koalície: Za pár hodín to schytal Fico, Blanár aj Huliak!

Danko nie je šťastný z posledného vývoja a krokov v koalícii. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR/AP, Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Dynamický vývoj vo vládnej koalícii, ktorá v týchto dňoch skladá potrebnú 79-tku v parlamente, sa značne ukazuje aj na reakciách jedného z lídrov vládnej väčšiny. Je ním šéf SNS Andrej Danko, ktorý začiatkom pracovného týždňa nepochopil kroky svojich najbližších partnerov od Fica až po Blanára, no opätovne naložil aj svojmu úhlavnému nepriateľovi - Rudolfovi Huliakovi. Ten by mal byť budúcou súčasťou koalície ako minister cestovného ruchu a športu. Ťažko však povedať, aký stabilný bude podnik s takýmito vzťahmi.

archívne video

Danko po zmene koaličnej zmluvy neskrýval emócie, prišiel o založené ministerstvo (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

Hlasovanie v OSN

Predsedu národniarov nepríjemne prekvapilo aj pondelňajšie hlasovanie valného zhromaždenia na pôde Organizácie spojených národov z 24. februára pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Bola prijatá rezolúcia predložená Kyjevom a európskymi štátmi. Danka znepokojilo, že za rezolúciu potvrdzujúcu "zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Ukrajiny" hlasovalo 93 členských štátov vrátane Slovenska. Pričom proti bola Ruská federácia, Maďarsko, Izrael a dokonca aj Spojené štáty americké.

SNS je v šoku

Pritom len nedávno sa koalícia za jedným stolom s pomerne kladnými emóciami dohodla na dodatku ku koaličnej zmluve, ktorý delí ministerstvá v novom pomere. Mier v koalícii však dlho nevydržal a teraz SNS na čele s Dankom vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SSD), aby preveril okolnosti hlasovania na Valnom zhromaždení OSN,

Rezolúcia vyzýva na okamžité stiahnutie ruských síl z Ukrajiny a potvrdzuje jej územnú celistvosť. SNS je "principiálne" proti tomuto hlasovaniu. Strana dokonca vyhlásila, že rázne odmieta takéto hlasovanie na pôde OSN a tvrdí, že sa uskutočnilo bez mandátu príslušného zástupcu.

Požadujú vysvetlenie od Blanára a ospravedlnenie od premiéra

Prekvapivý postoj Slovenska pri aktuálnom zahraničnopolitickom nastavení nenechal chladným ani Danka. "Predmetom preverenia musí byť získanie informácie o tom, kto a kedy dal súhlas zástupcovi Slovenskej republiky na pôde OSN hlasovať týmto spôsobom," uviedla SNS v stanovisku. Ministra zahraničných vecí za Smer Juraja Blanára vyzvali, aby prehodnotil zastúpenie Slovenska na pôde OSN. Národniari vyzvali Fica na "bezodkladné ospravedlnenie sa za hlasovanie na pôde OSN v mene Slovenskej republiky".

Blanár si postoj obhajoval

Za pár hodín dostal Danko na svoju nespokojnosť odpoveď priamo z rezortu diplomacie, podľa ktorého veľvyslanec pri Stálej misii SR pri OSN v New Yorku hlasoval na základe pokynu samotného Blanára. "Náš postoj je absolútne principiálny tak, ako je to aj v prípade neuznania Kosova zo strany Slovenskej republiky, pretože to pokladáme za porušenie medzinárodného práva a narušenie teritoriálnej integrity Srbska," reagoval Blanár na Danka.

Neobišiel ani Huliaka

"Problémom národných síl je aj roztrieštenosť kvôli fakt silným egám, ktoré sa mi počas posledných volieb podarilo spojiť," vyjadril sa v jednom z internetových rozhovorov pre Mimi Šramovú Danko. "Vyberal som konkrétnych ľudí, ale na konci dňa aj tak nevidíte do žalúdka ľuďom ako je Rudolf Huliak, ktorý na poslednú chvíľu zmenil, pre mňa úplne nepochopiteľne, svoje správanie," zaútočil opätovne aj na Huliaka šéf SNS.

"Smer ustúpil Huliakovi a dal mu ministerstvo. O chvíľu si nejakí ďalší poslanci zo Smeru, Hlasu alebo SNS môžu povedať, že keď migaľovci alebo Huliak majú rezort, tak aj my môžeme," posťažoval sa Danko.

Ešte ma bolí medzi lopatkami, dodal Danko na margo "vrazenej dýky"

S teroristami sa podľa Danka vraj nevyjednáva, pretože to môže mať len "efekt snehovej gule". "Som rád, že to prebral Smer, lebo s nami sa bavili len štýlom, že dajte nám ministerstvo," ukázal svoje chvíľkové nadšenie predseda národniarov. "Ešte stále ma bolí medzi lopatkami, kde mi bola vrazená dýka," dodal na záver Danko k starostovi z Očovej.