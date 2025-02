Koalícia vyhlásila koniec kríze: Odborník varuje, víťazstvo je PREDČASNÉ, len si kúpili čas!

Smer-SSD vraj dosiahol len Pyrrhovo víťazstvo. (Zdroj: Facebook/Robert Fico, Andrej Danko - predseda SNS)

BRATISLAVA - Nové pomery v koalícii a dve ministerstvá, ktoré boli Hlasu-SD a SNS odňaté. Asi takto by sa dala stručne charakterizovať dohoda zo stredy 19. februára. Po tom, ako koalícia vyhlásila, že má dodatok ku koaličnej zmluve a Smer sa posilnil o dva ďalšie rezorty, by sa mohlo zdať, že víťazom koaličných prekáračiek je práve najsilnejší hráč - Smer-SSD. Podľa odborníka je to však len "Pyrrhovo víťazstvo" a tešiť sa z neho bude dať len dočasne. Plus sa stále nevie, ako sa k dohode postavia dve rebelujúce skupiny.

Smer bude s MIRRI a športovým rezortom lepiť koalíciu

Svoj názor na nastolený dodatok ku koaličnej zmluve pre Topky tlmočil politológ z Prešovskej univerzity v Prešove Michal Cirner. Tento dodatok podľa neho len upraví realitu. "Nové pomery zreálnia pozíciu jednotlivých strán vládnej koalície. Hlas a SNS ustúpili a Smer je víťazom tejto zmeny, i keď je to takzvané 'Pyrrhovo víťazstvo', pretože Smer z novonadobudnutých ministerstiev nebude mať žiadny osoh, len nimi bude lepiť parlamentnú väčšinu a hasiť vládnu krízu, pretože ich rozdá huliakovcom a migaľovcom, aby vládna koalícia mala funkčnú väčšinu v parlamentne a mohli vládnuť ďalej," povedal Cirner.

Nakúpili si len čas, nominácia na posty Smerom je irelevantná

Smer podľa Cirnera zobral Hlasu a SNS dva "darčeky". "Lebo boli zlí a stratili poslancov. Tieto darčeky teraz Smer posunutie iným skupinám, aby vládla mohla vládnuť ďalej. Kúpili si čas a zachránili tým nateraz vládu. To, že formálne Smer bude niekoho nominovať na tieto posty je irelevantné, to je len handrkovanie v rámci vládnej koalície. Ústavne predseda vlády navrhuje prezidentovi nominantov do vlády po odchode dvoch ministrov, prezident si to rozmyslí a vymenuje dvoch nových ministrov. Môžu to byť nestraníci, môžu to byť pán Huliak a pán Ferenčák, môže to byť hocikto, ale dôležité je, že rebeli budú spokojní a vláda bude mať väčšinu v parlamente," vysvetlil Cirner.

Čo bude s migaľovcami?

Vo vzduchu však stále ostala jedna nevyriešená premenná - sú ňou migaľovci s Jánom Ferenčákom. Aj tu má podľa Cirnera už koalícia vymyslený plán. "S najväčšou pravdepodobnosťou bude MIRRI patriť odídencom z Hlasu a ministerstvo cestovného ruchu a športu huliakovcom. Aj keby to bolo naopak, nič to nemení na fakte, že tieto rebelské skupiny získali priamy vplyv na exekutívu a SNS a Hlas po jednom ministerstve stratili," okomentoval dianie Cirner.

Danko už nemá s čím hrať

Na záver politológ Cirner dodal, že porazeným v tejto kríze je zrejme predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. "Pán Danko mal a má slabé karty. Má iba 7 poslancov a nie všetci sú dokonca v SNS (Kotlár, Lučanský...). Ani dve zvyšné ministerstvá v podstate neovláda - pani Šimkovičová a pán Taraba nie sú v SNS a v podstate si robia vlastnú politiku. SNS má veľmi nízke preferencie a pán Danko môže byť rád, že je vo vládnej koalícii a je podpredsedom parlamentu, lebo po voľbách už môže byť na politickom smetisku dejín," uzavrel Cirner.

