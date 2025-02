Nelichotivý PRIESKUM: Prvá trojica stráca na sile, nárast u Republiky a KDH, budia sa aj ďalší hráči

Agentúra AKO mapovala ďalší preferenčný postup politických strán u voličov. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, Vlado Anjel, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by vo februári vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,1 percenta hlasov. Nasledovala by strana Smer-SD, ktorú by volilo 22,1 percenta, a na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 12,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,9 percenta), SaS (6,4 percenta), hnutie Slovensko (6 percent) a Republika (5,7 percenta). Pred bránami NR SR by zostali Demokrati (4,6 percenta), SNS (4,1 percenta), Magyar Szövetség - Maďarská aliancia (3,1 percenta) a hnutie Sme rodina (2,9 percenta). Národná koalícia/Nezávislí kandidáti a Komunistická strana Slovenska (KSS) by skončili s 0,5 percenta, Kotlebovci - ĽSNS aj Zdravý rozum by získali 0,3 percenta hlasov.

Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 43 kresiel. Strana Smer-SD by obsadila 40 kresiel, Hlas-SD by v parlamente mal 22 poslancov. S 12 poslancami by v NR SR boli KDH aj SaS, hnutie Slovensko by získalo 11 kresiel a Republika desať. Telefonický prieskum na vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov sa realizoval od 5. do 12. februára.

Rasty a poklesy

V prípade PS, Smeru a Hlasu ide v porovnaní s číslami z januára o takmer polpercentné straty. O 0,3 percenta narástlo KDH a o 0,6 percent tiež hnutie Republika. Viac ako pol percenta získalo aj hnutie Slovensko Igora Matoviča. SaS z januárových 7,1 percent tiež niečo stratila. Sme rodina od januára narástlo takmer na 3 percentá.