Projekt jednotného cestovného lístka je predražený a nesprávne nastavený, tvrdí PS

Ján Hargaš (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pri zavádzaní jednotného cestovného lístka je najprv potrebné zjednotiť tarify a až následne investovať finančné prostriedky do vývoja aplikácie. Upozornilo na to v piatok opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), podľa ktorého plánovaná aplikácia nevyrieši problémy verejnej dopravy, ktoré v súčasnosti existujú na Slovensku. Riešenie integrovaného systému dopravy, do ktorého by malo smerovať 30 miliónov eur, je navyše podľa hnutia výrazne predražené.