Znižovanie vládnych výdavkov bude v tomto roku nevyhnutné pre konsolidáciu, uviedlo KDH

KDH (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Konsolidácia verejných financií je v súčasnosti založená na príjmovej časti a ovplyvňuje tak najmä obyčajných ľudí, rodiny, firmy a zamestnávateľov. V tomto roku však bude nevyhnutné znižovanie vládnych výdavkov, a to predovšetkým redukovaním počtu zamestnancov vo verejnom sektore a znižovaním výdavkov ministerstiev. Uviedlo to v stredu opozičné KDH na tlačovej konferencii.

"Škrtanie výdavkov bude témou tohto roku a určite je to výzva. Rozumieme tomu, že doteraz sa o výdavkoch rozprávalo ako o svätej krave, že nesmieme sa jej dotknúť. Ale nie je to tak, pretože ak chceme vidieť nejakú ďalšiu konsolidáciu, ktorá bude úspešná, tak sa musíme pozrieť aj na stranu výdavkov. Príjmy už nedokážeme viacej 'vymačkať' z občanov ani z biznisu," skonštatoval Martin Štuk z KDH.

VIDEO

Tlačová konferencia Kresťanskodemokratického hnutia: Verejné financie sú vo vážnom ohrození a vláda nekoná (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ten v prvom rade apeluje na znižovanie výdavkov jednotlivých ministerstiev. Ďalej hovorí o potrebe zvyšovania efektivity práce štátnych úradníkov, pričom efektívnejšia štátna správa by dokázala podľa hnutia vykonávať viac roboty pri menšom počte zamestnancov a šetriť tak vládne výdavky. Štuk v tejto súvislosti pripomenul, že spomedzi krajín V4 malo Slovensko v roku 2023 najvyššie náklady na svoju administratívu.

Navrhujú vykonať aj audit licencií a softvérov využívaných v štátnej správe

Kresťanskí demokrati navrhujú vykonať aj audit licencií a softvérov využívaných v štátnej správe. Za ďalšie riešenia ozdravenia verejných financií považujú napríklad odpredanie prebytočného majetku štátu, zdaňovanie hazardu či zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty (DPH). Pripomenuli taktiež neefektívne čerpanie eurofondov.

Opozičné hnutie vyčíslilo možnú úsporu na 681 až 857 miliónov eur. Štuk pritom priznal, že ide o vysokú sumu. "Ale práve to je to číslo, ktoré pán minister Kamenický hľadá pre konsolidáciu, keď hovorí o tom, že potrebuje na strane výdavkov do konsolidácie dostať 800 miliónov. Takže tá cesta je možná, je ťažká, ale myslím si, že ľahké riešenia pre efektívnu štátnu správu a pre konsolidovanú konsolidáciu financií sa už minuli," dodal.