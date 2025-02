Vo vládnej kríze nastalo po dvoch kolách rokovania HROBOVÉ ticho: Pohľad do kuchyne od Glücka, pozná konkrétny termín!

Poslanec Richard Glück zo Smeru načrtol termín rozlúsknutia koaličnej krízy. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Robert Fico)

BRATISLAVA - Aj keď mnohí očakávali, že po vypršaní premiérovho ultimáta bude zrejme všetkým objasnený ďalší osud krehkej koalície, zmýlili sa. Premiér Robert Fico mal počas pondelka 17. februára hneď dve kolá koaličných rokovaní na Úrade vlády s tým, že navštívil aj samotnú hlavu štátu. Nateraz z týchto stretnutí nie sú verejnosti známe žiadne jasné detaily, no menšiu "upútavku" na to, kedy by malo byť všetko jasné, ponúkol jeden z výrazných poslancov Smeru.

archívne video

Poslanci zo strany Hlas-SD o kvalitnejších potravinách v Európe (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ide o poslanca vládnej koalície Richarda Glücka (Smer-SSD), ktorý prezradil, kedy sa veci konečne pohnú vpred. Od dvoch koaličných rád a jedného stretnutia s prezidentom totiž verejnosť nemá absolútne žiadne vodítko, ktorého by sa v prípade vyriešenia krízy mohla chytiť. Glück preto verejnosti priamo "z kuchyne" ponúkol náhľad na blízku budúcnosť, kedy by malo byť všetko vyjasnené.

Posun možno očakávať už čoskoro

Bol to práve poslanec Glück, ktorý v Komentároch dňa vo verejnoprávnej STVR prezradil, kedy možno očakávať zásadný posun vo vládnej kríze. "Je to tak, ako tvrdil pán Erik Kaliňák v úvodnej dokrútke. Môžem sa len stotožniť s jeho konštatovaním. Do stredy by malo byť nejaké definitívne riešenie verejnosti oznámené. Môžem povedať len to, že verím, že dôjde k nejakej dohode a že strany Hlas-SD a SNS budú vedieť zabezpečiť potrebný počet poslancov tak, ako bol pôvodne navolený," povedal Glück vo vysielaní STVR.

Richard Glück (Smer-SD) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Mám pocit, že situácia sa vyvíja v čase a pevne verím, že v stredu najneskôr príde predseda vlády so svojimi koaličnými kolegami, teda s predsedami strán Hlas-SD a SNS, a oznámia slovenskej verejnosti riešenia. Ak nie, tak potom, bohužiaľ, budeme to musieť riešiť tým druhým spôsobom, na čo je strana Smer takisto pripravená," povedal Glück ešte na túto tému, čím narážal na predčasné voľby.

Nepresvedčený Ferenčák

Pôvodnú koaličnú väčšinu pritom tvorilo 79 poslancov, ktorí sa skladali z už aj dnes nespokojných migaľovcov, pričom samotný poslanec Hlasu-SD a primátor Kežmarku Ján Ferenčák sa ani nezúčastnil pondelkových rokovaní koaličnej rady a cez príspevky na sociálnych sieťach verejnosti odkazoval, že je potrebné "hájiť hodnoty pravdy a zachovať si rovný charakter".

Ferenčák sa ešte v ten istý deň odfotil priamo v primátorskej kancelárii s tým, že sa ide venovať svojej pravidelnej a primárnej práci pre región.

(Zdroj: Facebook/Ján Ferenčák)

Ak sa nedohodnú, budú zrejme voľby

Premiér Robert Fico v uplynulých dňoch avizoval, že pokiaľ sa v stranách SNS a Hlas-SD nedohodnú s odídencami, ktorí opustili ich poslanecké kluby, na obnovení stálej vládnej väčšiny, v pondelok 17. februára navrhne prezidentovi viaceré zmeny vo vláde. Toto ultimátum začiatkom týždňa uplynulo.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf SNS Andrej Danko to považuje za porušenie koaličnej dohody. Líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok už avizoval, že koalícia smeruje k dohode, ktorá by mala zabezpečiť väčšinu v parlamente. Hlas ponúkol podľa jeho slov Smeru-SD miesto podpredsedu vlády pre plán obnovy.

Prezident SR Peter Pellegrini po prvom kole dopoludňajších koaličných rokovaní prijal v prezidentskom paláci predsedu vlády na jeho žiadosť. Spoločne konzultovali aktuálnu politickú situáciu a možnosti jej riešenia. Uviedla to hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď Macíková. Ani z tohto stretnutia nevyplynuli žiadne závery a koalicia potom rozbehla druhé kolo rokovaní o 17:00 hodine podvečer.

Danko ponúkol všetko, čo má

Predseda SNS Andrej Danko v pondelok 17. februára na koaličných radách zrejme pod politickým nátlakom ponúkol zvyšku vlády každý rezort, ktorý spadá pod SNS. V stanovisku tvrdí, že oceňuje prácu nominantov SNS v jednotlivých rezortoch. "V tejto ťažkej dobe je však dôležité, aby nikto nebol prilepený na svoju stoličku a aby sa každý vedel obetovať s jediným cieľom - zabezpečenia fungovania koalície do budúcna," uviedla SNS v stanovisku. Strana verí, že k tejto situácii rovnako pristúpi aj Hlas-SD a Smer-SD.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nominantami SNS sú minister životného prostredia Tomáš Taraba, ministerka kultúry Martina Šimkovičová a minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi. Podľa Danka riadia svoje rezorty s plnou zodpovednosťou a "neboja sa ani zásadných a tvrdých rozhodnutí".