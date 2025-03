Fico sa postavil na stranu Erika Kaliňáka: TAKTO vníma jeho vyjadrenia o Rusoch

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Robert Fico)

BRATISLAVA - Slovensko má vo svete veľmi dobré meno. Vedia, že sme konštruktívni hráči, ktorí však bojujú za svoje národnoštátne záujmy. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Odmieta kritiku opozície v súvislosti s krokmi europoslancov Ľuboša Blahu a Erika Kaliňáka (obaja Smer-SD). Nemyslí si, že by preto Slovensko strácalo dôveru západných partnerov.

"Keby sme nemali dôveru západných partnerov, tak sa mi jednoducho nepodarí dosiahnuť to, čo sme dosiahli teraz v rámci Európskej únie," skonštatoval premiér. Zdôraznil, že komunikácia a dialóg sú pre riešenie konfliktov dôležité. Nebude preto kolegom vyčítať, že robia politiku na všetky štyri svetové strany a ani ich korigovať.

Vyjadrenie Kaliňáka, ktorý v rozhovore pre portál Interez povedal, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera, označil za cynickú poznámku. "On to povedal veľmi jasne, že je proti tomu, aby sa Ukrajina vzdávala atď. Lenže stále tu niekto vytvára obraz, že tí Rusi, o ktorých všetci tvrdíte, že nie sú schopní obsadiť poľnú cestu, zrazu obsadia celú Európu. Čiže vyjadrenie Erika Kaliňáka vnímam ako cynickú poznámku, on ju tak označil ako cynickú poznámku a v tomto duchu ju treba interpretovať," povedal premiér s tým, že europoslanec má naďalej jeho podporu.

V diskusii tiež potvrdil, že sa v máji chce zúčastniť na oslavách 80. výročia konca 2. svetovej vojny v Moskve. "Najväčšiu obeť a najväčšiu zásluhu na víťazstve nad fašizmom a víťazstve v druhej svetovej vojne má Sovietsky zväz a ja preto cítim povinnosť tam 9. mája ísť a poďakovať," povedal.

Fico zároveň zopakoval, že závery tohtotýždňového európskeho samitu v súvislosti s pomocou Európskej únie (EÚ) Ukrajine nepriniesli nič nové. "Hovoria, že kto chce dobrovoľne na bilaterálnej báze pomáhať Ukrajine, tak môže robiť, naša politika je v tomto jasná, žiadne peniaze, žiadne zbrane na Ukrajinu. Pomáhame humanitárne," zdôraznil. SR podľa neho dosiahla diplomatický úspech, pokiaľ ide o tranzit plynu a otázky obnovenia obranyschopnosti EÚ.