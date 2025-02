Koalícia sa brodí krízou: Voliči sa v PRIESKUME vyjadrili k predčasným voľbám, tieto čísla hovoria jasnou rečou

Uvítali by ľudia predčasné voľby? (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

Richard Takáč si myslí, že situácia v koalícii by sa mohla budúci týždeň vyriešiť (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Agentúra NMS Market Research vykonala prieskum pre televíziu Markíza v dňoch od stredy 5. do nedele 9. februára 2025 na vzorke 1 001 respondentov . Odpovedali na otázku: Ako by mala súčasná koalícia strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS vyriešiť svoje spory?

Napriek kríze by si vyše 40 percent opýtaných želalo dovládnutie

Až 43 percent opýtaných by si želalo zotrvanie súčasnej vládnej koalície v rôznych podobách, a to znamená, že aj v menšinovej vláde. Ak sa na toto konkrétne číslo pozrieme zreteľnejšie, 24 percent prezradilo, že by si prialo udržať parlamentnú väčšinu za každú cenu, 19 percent sa vyjadrilo, že by sa mala vláda snažiť dovládnuť do riadneho termínu volieb aj za cenu menšinovej vlády.

Predčasné voľby by chcelo takmer 40 percent opýtaných

Ak sa pozrieme na opačnú stranu názorového spektra, 38 percent opýtaných by chcelo, aby sa vláda dohodla na predčasných voľbách. Zvyšných 19 percent nevedelo situáciu posúdiť.

Zotrvanie kabinetu vo väčšine preferujú občania nad 65 rokov (34 percent). Za predčasné voľby je viac ako polovica ľudí s vysokoškolským vzdelaním, čo je 51 percent, obyvatelia Bratislavského kraja v množine 55 percent a miest nad 100-tisíc obyvateľov 52 percent opýtaných.

Pohľad voličov

Agentúra NMS nahliadala na túto tému aj cez optiku koaličných a opozičných voličov. Za udržanie vlády za každú cenu je 55 percent voličov koaličných strán. 30 percent by súhlasilo s menšinovou vládou a v ich prípade by predčasné voľby chceli len 4 percentá opýtaných.

V prípade opozičných voličov je za predčasné voľby až 77 percent opýtaných.