V armáde bolo začiatkom roka neobsadených 5637 tabuľkových miest

BRATISLAVA - V armáde bolo k 1. januáru 2025 neobsadených 5637 tabuľkových miest. Vyplýva to z dát, ktoré od Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR získala TASR na základe infožiadosti.

Zo štatistík vyplýva, že na začiatku roka 2024 mali ozbrojené sily neobsadených miest 4898, teda o niekoľko stoviek menej ako začiatkom aktuálneho roka. Do armády sa v minulom roku hlásilo 4158 osôb, prijali ich 1800.