VEĽKÝ otáznik pre Rusko: Putina čaká ťažké rozhodnutie! NEZVRÁTI to ani výsledok vojny na Ukrajine

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Zdá sa, že súčasná moderná doba dobehla aj najväčšiu krajinu sveta. Bez ohľadu na to, či Rusi na Ukrajine vyhrajú, alebo nie, ich armádu čaká nevyhnutná modernizácia. Rusko bude v najbližšom období rozhodovať o budúcej podobe svojich ozbrojených síl.

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Podľa novej americkej štúdie od RAND Corp. by sa malo Rusko sústrediť na niekoľko bodov. Dnešné Rusko sa mnoho rokov spolieha na armádu, ktorá je budovaná pre veľké pozemné boje. Podľa štúdie ale ruské sily prišli vo vojne na Ukrajine, ktorá je typickým príkladom pozemného konfliktu, o tisíce obrnených vozidiel a stovky tisíc vojakov.

"Po skončení vojny, nech už z pohľadu Ruska dopadne akokoľvek, bude musieť Kremeľ posúdiť svoje ciele najmä voči Západu, ktorý zaviedol kontroly pohybu tovaru a služieb. Tieto obmedzenia budú v konečnom dôsledku brzdiť aj úsilie o obnovu ruskej armády," informuje štúdia.

Do fázy pred vojnou

Ruská armáda by sa mohla podľa americkej štúdie obnoviť štyrmi rôznymi spôsobmi. Prvým z nich je tzv. "plán Šojgu", bývalého ministra obrany Ruskej federácie (2012-2024) a blízkeho spolupracovníka prezidenta Vladimira Putina. Rusko by sa v tomto prípade vrátilo do stavu pred spustením invázie na Ukrajinu. Plán tvrdí, že ruská armáda je v dobrom stave. Nedostatky na domácom trhu by sa vyvážili dovozom zbraní a moderných systémov zo zahraničia.

"Ruské ozbrojené sily nevykázali pochybenie v konfliktoch na Donbase (2014) alebo v Sýrii (2015). Nedostatky sa ukázali v prípadoch, kedy boli vojská zle vedené v počiatočných fázach konfliktu a neboli schopné plniť niektoré úlohy v spornom prostredí," uvádza štúdia od RAND Corporation.

Staré reformy

Druhou možnosťou sú navrhnuté reformy ešte z roku 2008. Ich cieľom je vytvorenie síce menšej, ale kvalitnejšej armády, určenej na hybridnú vojnu (kybernetické útoky) v spolupráci so súkromnými vojenskými zložkami (Wagnerova skupina). Je to obnova armády na základe personálnych reforiem, a vývoja a používania asymetrických prostriedkov vedenia vojny.

Radikálna cesta obnovy

Tretí spôsob obnovy ruskej armády predstavuje najväčšie zmeny. Ráta s úplným odstránením ruských spôsobov vedenia vojny, pričom cieľom by bolo vytvorenie nového vojenského systému. Niektoré západné armády už takýmto spôsobom fungujú, takže Rusko by sa len prispôsobilo a v podstate kopírovalo vedenie vojska od iných štátov.

Výcvik nových jednotiek, ktoré sa zapoja do bojov na Ukrajine (Zdroj: X/Wars and News)

Tento systém je založený na voľnejšom riadení operácií, na rozdiel od tradičného ruského prísneho velenia. "Ruské operačné modely sú v dnešnej dobe nedostatočné, čo sa odzrkadľuje aj na životaschopnosti a slabých výkonoch ruských jednotiek na Ukrajine," píše RAND.

Návrat do minulosti

Americká štúdia predpokladá, že pre Rusko by bolo najlepšou možnosťou v rámci obnovy armády paradoxne, návrat do minulosti. Návrat do čias sovietskej éry s obrovskými armádami s obrovským množstvom zbraní a munície.

"Ruská armáda sa k tomuto modelu vrátila aj počas bojov na Ukrajine. Spoliehala sa na staršie systémy a ohromnú palebnú silu. Síce to neviedlo k rozhodujúcemu víťazstvu, ale stačilo to na dosiahnutie patovej situácie."

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Armáda sovietskeho typu je pre súčasných ruských vojenských aj politických lídrov pohodlnejšia, pretože zostáva vysoko centralizovaná a orientovaná na masy a úbytok," povedal pre Business Insider Mark Cozad, spoluautorom štúdie.

RAND očakáva, že Rusko si nakoniec vyberie kombináciu všetkých štyroch možností. Konečné rozhodnutie bude závisieť od viacerých faktorov, a síce, ako sa skončí vojna na Ukrajine, podľa sily ruskej ekonomiky, dovozu a výroby vojenských technológií a v neposlednom rade na základe vzťahov so spojencami, predovšetkým s Čínou.