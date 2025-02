Sociálna poisťovňa bojuje proti fiktívnym PN: Nové opatrenia prinášajú významné úspory

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

BRATISLAVA - V decembri minulého roka došlo k výraznému poklesu dočasnej práceneschopnosti (PN), pričom tento trend pokračoval aj v januári 2025. Priemerná dĺžka PN na Slovensku bola vlani 44 dní, v porovnaní s Českom je to o 13 dní viac. Minulý rok vyplatila Sociálna poisťovňa (SP) na PN 634 miliónov eur a v tomto roku počíta so sumou vo výške 700 miliónov eur. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

"Na jeseň minulého roka došlo k výraznému okamžitému poklesu počtu PN na Slovensku, v decembri to bolo oproti decembru roka 2023 menej zo 123.000 na 109.000. A v januári 2024 zo 125.000 na 113.000 v januári 2025," uviedol Tomáš s tým, že v rámci iniciatívy proti falošným PN sa zaviedla aj právomoc pre posudkových lekárov Sociálnej poisťovne, ktorí môžu od januára tohto roka ukončovať fiktívne PN.

archívne video

PS chce iniciovať odvolávanie Tomáša Tarabu v parlamente (Zdroj: Facebook/Progresívne Slovensko)

Túto iniciatívu predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR už v jeseni minulého roka v rámci projektu Práca namiesto dávok, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tomáš doplnil, že ukončovanie PN sa nedotkne ľudí, ktorí sa potrebujú liečiť zo svojho zlého zdravotného stavu. Postupné ukončovanie fiktívnych PN môže podľa neho ušetriť SP viac peňazí napríklad na dôchodky.

Najdlhšie PN trvala v týchto mestách

Šéf rezortu práce spresnil, že v rámci okresov trvala najdlhšie PN v Poprade, kde to bolo 66 dní. Ďalej nasledovali okresy Kysucké Nové Mesto so 65 dňami, Sobrance so 64 dňami a Kežmarok s Čadcou, ktoré mali zhodne po 63 dňoch. Naopak, najkratšia doba trvania PN bola vlani v okrese Rožňava, a to 27 dní. Na úrovni 30 dní boli Banská Bystrica, Komárno, Revúca či Bratislava. Tomáš odmietol, že by na dĺžku PN malo medzi okresmi vplyv počasie, ktoré v chladnejších regiónoch zvyšuje počet ľudí vypísaných na PN. Problémom je podľa neho to, že viaceré firmy napríklad v stavebníctve nemajú v zimných mesiacoch prácu pre zamestnancov, a preto ich nútia ísť na PN. Oproti celoročnému priemeru je v zimných mesiacoch dĺžka PN vyššia o 140 až 200 %.

Vyjadril sa tiež k deficitu SP, ktorý je aktuálne na úrovni 2,7 miliardy eur. Zdôraznil, že deficit poisťovne bol naposledy na nule v roku 2022. V roku 2023 výrazne stúpol najmä z dôvodu mimoriadnej valorizácie a vlani k tomu prispela aj valorizácia novopriznaných dôchodkov či rodičovský dôchodok, ktorý bol tento rok nahradený 13. dôchodkom. "Sociálna poisťovňa na fiktívnych falošných PN ušetrí veľké peniaze," uzavrel Tomáš s tým, že vďaka ich poklesu vo vlaňajšom decembri ušetrila SP až 11 miliónov eur a v januári 2025 to bolo 10,5 milióna eur.