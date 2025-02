Miliardy z druhého piliera by sa mohli použiť na nájomne byty či cesty: Opozícia bije na poplach!

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvo práce prichádza s návrhom, ktorý by mohol výrazne ovplyvniť fungovanie druhého dôchodkového piliera. Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mali mať v budúcnosti možnosť investovať spravované peniaze aj do investičných projektov na území Slovenskej republiky. Malo by ísť napríklad o výstavbu nehnuteľností určených na nájomné bývanie, dobudovanie alebo modernizáciu verejnej dopravnej siete, energetickej siete, či zelenú infraštruktúru.