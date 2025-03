Rodičovský dôchodok: Nové pravidlá platia až od roku 2026! Čo bude dovtedy? Peniaze dostane len TÁTO SKUPINA

Ilustračné foto (Zdroj: Topky, Getty Images)

Pôvodný systém bol nastavený tak, že suma rodičovského dôchodku sa vypočítala automaticky z vymeriavacieho základu dieťaťa dôchodcu na sociálne poistenie. Minulý rok však vláda pristúpila ku konsolidačným opatreniam, ktoré sa okrem iného výrazne dotkli aj rodičovských dôchodkov. Tie boli v dovtedajšej podobe úplne zrušené.

Po novom môže dieťa rodičovi, ktorý je na dôchodku, poukázať 2 percentá zo zaplatených daní z príjmu. Urobiť tak môžu na každého rodiča, to znamená, že dve percentá môžu dať matke a ďalšie dve percentá otcovi. Výška poukázanej sumy bude závisieť od výšky zaplatenej dane detí dôchodcu, teda nielen od výšky ich príjmu, ale aj od nimi uplatňovaných odpočítateľných položiek. Sumu tak môže napríklad znížiť uplatnenie si daňového bonusu na deti. Priemerná výška rodičovského dôchodku by mala predstavovať 61 eur ročne.

„Sociálna poisťovňa poukáže podiel zaplatenej dane poberateľom dôchodku na základe oznámenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Podľa novej právnej úpravy ho prvýkrát v roku 2026 poukáže poberateľom dôchodku ako podiel zaplatenej dane za rok 2025. Keďže právna úprava rodičovského dôchodku sa od 1. januára 2025 mení, nie je už potrebné Sociálnej poisťovni doručovať vyhlásenia na účely nároku na rodičovský dôchodok (nesúhlas s vyplatením rodičovského dôchodku rodičovi, resp. jeho presmerovanie),“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Komu bude rodičovský dôchodok vyplatený v roku 2025?

Háčik je v tom, že prvýkrát sa takto dôchodky vyplatia až v roku 2026, keďže sa ich výška vypočíta až na základe daňového priznania za 2025. Ako to však bude s vyplatením rodičovského dôchodku v roku 2025? Ten bude posúdený a vyplatený ešte podľa starých pravidiel, avšak len tým dôchodcom, ktorým nárok na rodičovský dôchodok vznikol do konca roka 2024. „Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol do 31. decembra 2024, Sociálna poisťovňa ho posúdi podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2024. To znamená, ak Sociálna poisťovňa prizná poistencovi relevantný dôchodok spätne, spolu s priznaním dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok. Napríklad v roku 2025 Sociálna poisťovňa prizná poistencovi starobný dôchodok od roku 2023. Spolu s priznaním starobného dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok aj za rok 2023 a 2024,“ uvádza Sociálna poisťovňa.